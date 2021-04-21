"Луческу упал, но сумел подняться в 75 лет"

Киевское "Динамо" победило "Шахтер" в матче чемпионата Украины по футболу - 1:0. Единственный мяч на 34-й минуте забил с пенальти Карлос де Пена. Киевляне опережают донецкую команду на 10 очков. До окончания чемпионата четыре тура. 25 апреля "Динамо" примет "Ингулец". Победа гарантирует команде тренера 75-летнего Мирчи Луческу чемпионство.

- "Шахтер" резко сдал в этом сезоне, - комментирует матч "Шахтер" - "Динамо" футбольный тренер Олег Федорчук, 60 лет. - Считаю, это следствие необдуманной работы менеджмента. Тренеру Луишу Каштру - 59. Большую часть карьеры он проработал с детскими и юношескими командами. Плюс - непродолжительный период работы с середняками португальского чемпионата. А тут пришлось иметь дело с игроками, чьи контракты значительно больше, чем его собственный. Как только Тайсон завел свою песню об отъезде в Бразилию, надо было вызвать кого-то из менеджмента, который уполномочен решать эти вопросы, и приходить к общему знаменателю. Однако Луиш положился на собственные силы и не рассчитал их. В итоге Тайсон окончательно развалил дисциплину в команде.

Ну, и конечно, фактор Луческу. Пришел тренер, который навел порядок в "Динамо" и отобрал чемпионский титул. История стара, как весь футбол.

Какие составляющие успеха киевлян?

- Стабильность основного состава. Везде, где работал Луческу, "старт" команды можно было назвать за несколько дней до матча. В "Динамо" это сразу дало плоды: Сергей Сидорчук, Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Артем Беседин начали тянуть за собой остальной коллектив. Правда, феерических матчей в "Динамо" не было. Но были те, которые вытянули "на жилах", вырвали в последний момент - игра с "Александрией", например. А уже нынешний "Шахтер" победили с запасом.

"Динамо" может повторить успех "Шахтера", который четыре года подряд был чемпионом, или это временная вспышка?

- Почивать на лаврах "Динамо" не придется. Характер владельца "Шахтера" Рината Ахметова известен. Из нынешней неудачи будут сделаны правильные выводы. К тому же в "Динамо" нет игроков, за которыми выстраиваются в очередь европейские клубы. То есть командная игра есть, а сильных личностей в составе нет. Рано или поздно наступит спад формы. Тогда решающее значение приобретет класс игроков. Пока этого класса у "динамовцев" не прослеживается.

Луческу способен реформировать всю систему "Динамо" до уровня "Шахтера"?

- Вряд ли. Это не его сфера деятельности. Его главная забота не клуб, а команда. Клуб должно созреть к тому, чтобы брать на работу людей не по знакомству, а за их профессиональные качества.

Почему у румынского тренера не заиграли Владислав Супряга и Микаэль Дуэлунд?

- О датчанине ничего говорить не буду, потому что видел его мало и не могу определить позицию на поле. Что касается Супряги, то ему важно понять: чтобы стать качественным футболистом, надо тренировать свои слабые качества. Дал тебе Бог скорость - хорошо. А игра головой? А универсализм? А характер? А способность читать ситуацию в штрафной? Беседин доказал, что хочет совершенствоваться. Супряга - не очень.

"Шахтер" пять лет тому назад не продлил контракт с Луческу. Это ошибка?

- Мирча Луческу - великий тренер. Потому что в первом же сезоне выиграть чемпионат, суперкубок мало кому удается. Однако не стоит забывать, что в 2016 году "Шахтер" перестал прогрессировать с ним. Пошли крупные поражения, дважды подряд проиграли чемпионат. Президент "Шахтера" тогда хотел лучшего. А сегодня Мирча выиграл титул. Упал и сумел подняться в 75 лет.