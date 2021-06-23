Ломаченко проведет бой с японцем

В ночь на воскресенье, 27 июня, возвращается на ринг украинский легковес Василий Ломаченко, 33 года - до боя 14 побед, 10 нокаутов и два поражения. Он встретится с японцем 32-летним Масайоши Накатани - до боя 19 побед, 13 нокаутов и одно поражение. Соперники сойдутся на арене "Вирджин Готелс" в Лас-Вегасе, США. Эксклюзивный транслятор поединка в Украине - стриминговий сервис "Мегого". Бой начнется ориентировочно в 5:00 по киевскому времени.

Ломаченко и Накатани проигрывали американцу Теофимо Лопесу - единогласным решением судей. Японец - в июле 2019-го, украинец - в октябре прошлого года. В бою с Ломаченко Лопес выиграл все четыре полноценных чемпионских пояса и стал абсолютным чемпионом мира в легком весе. Поединок против Масайоши будет первый для Василия после поражения от Лопеса. Накатани закрыл свое единственное поражение - в декабре прошлого года нокаутировал пуэрториканца Фелиса Вердехо в одном из лучших боев в 2020 году.

Ломаченко и Накатани находятся на высоких местах в рейтингах всех четырех основных боксерских федераций. Украинец входит в пятерку по всем версиям, японец - в десятку.

Японец крупнее украинского боксера - он выше на 12 см и на 14 см имеет больший размах рук. Но в статусе фаворита к бою подходит уроженец Белгорода-Днестровского. Он лучший как боксер. И мотивирован победить Накатани ярче, чем Лопес. Нынешний абсолютный чемпион выглядел в бою против японца не самым лучшим образом.

Бой Ломаченко - Накатани будет рейтинговый. В то же время - важный для обоих. Победитель получит путевку в следующие крупные поединки. В случае поражения Ломаченко может закончить карьеру. Или спуститься в низшую весовую категорию - оставаться дальше в легком весе для возрастного боксера после двух подряд поражений не будет иметь смысла.