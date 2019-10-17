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пятница, 18 октября 2019 00:55

Летом наш тренер возглавит "Милан"

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Андрей Шевченко летом станет главным тренером "Милана". Это не инсайд, а вывод после того, как стало известно об имени нынешнего тренера команды Стефано Пиоли. Он сменил на посту Марко Джампаоло.

Первым выбором "Милана", учитывая занятость Шевченко в сборной Украины, был Лучано Спаллетти. Это известный специалист, который пошел на длительный контракт с серьезными деньгами. Его опыт помог бы команде финишировать в топ-4 серии "А" и попасть в Лигу чемпионов - такую задачу сейчас ставит руководство клуба. Соответственно - увольнять Спаллетти не было бы никаких оснований. Ни спортивных, ни экономических.

Пиоли - совсем другой вариант. "Милан" стал его 13-м клубом. Особенно нигде надолго не задерживался. Если осуществит чудо, и команда попадет в топ 4 - тренер получит полмиллиона евро бонуса. А клуб пригласит сильного специалиста, как делал "Интер" - сменяя Манчини на Моуриньйо в 2008-м, а Спаллетти на Конте в прошлом году. Если Пиоли провалится и команда не будет в еврокубках, то "Милан", согласно условиям соглашения, может досрочно расторгнуть контракт, не платя компенсации.

Сам Шевченко логично отказался принимать команду сейчас. После неудачного перехода в "Челси" и попытки уйти в политику обладатель "Золотого мяча-2004" принимает предельно взвешенные решения. В 2012-м он отказался от предложения Анатолия Конькова возглавить тренерский штаб сборной Украины. Знал - его время придет. Теперь Шеве, в отличие от Олега Блохина, также хватило терпения не делать прямо сейчас шаг в карьере, к которому он давно стремится.

Все будет после Евро-2020.

Автор: Роман ШАХРАЙ
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