Команду Зинченко отстранили от еврокубков

Европейский футбольный союз (УЕФА) запретил английскому "Манчестер Сити" участвовать в еврокубках на два сезона — 2020/2021 и 2021/2022. Причина — финансовые нарушения. Клуб не может тратить больше средств, чем зарабатывает. Чтобы обойти запрет и вливать деньги владельца — арабского шейха Мансура — руководство "Сити" завышало стоимость спонсорских контрактов.

— В ситуации рано ставить точку, — говорит 40-летний Сергей Бабарыка, бывший обозреватель чемпионата Англии в журнале "Футбол". — Будет апелляция в спортивный арбитражный суд в швейцарской Лозанне. У "Сити" есть хорошие шансы сократить срок отстранения до одного сезона или блокировать решение УЕФА. Подобными "фокусами" занимается и "Пари Сен-Жермен", но французов УЕФА простил во многом из-за того, что их владельцы спонсируют Лигу чемпионов. Главная проблема "Сити" не в том, что нарушали. А в том, что хитрили слишком нагло.

За "Сити" играет украинец 23-летний Александр Зинченко. Его ситуация неоднозначная. Если "Сити" останется без Лиги чемпионов и наложат штраф в Англии (местная премьер-лига готова наказать клуб снятием очков со следующего сезона. — ГПУ), лидеры команды уйдут. А Зинченко может получить в ней более значимую роль.