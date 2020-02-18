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четверг, 20 февраля 2020 06:10

Команду Зинченко отстранили от еврокубков

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Европейский футбольный союз (УЕФА) запретил английскому "Манчестер Сити" участвовать в еврокубках на два сезона — 2020/2021 и 2021/2022. Причина — финансовые нарушения. Клуб не может тратить больше средств, чем зарабатывает. Чтобы обойти запрет и вливать деньги владельца — арабского шейха Мансура — руководство "Сити" завышало стоимость спонсорских контрактов.

— В ситуации рано ставить точку, — говорит 40-летний Сергей Бабарыка, бывший обозреватель чемпионата Англии в журнале "Футбол". — Будет апелляция в спортивный арбитражный суд в швейцарской Лозанне. У "Сити" есть хорошие шансы сократить срок отстранения до одного сезона или блокировать решение УЕФА. Подобными "фокусами" занимается и "Пари Сен-Жермен", но французов УЕФА простил во многом из-за того, что их владельцы спонсируют Лигу чемпионов. Главная проблема "Сити" не в том, что нарушали. А в том, что хитрили слишком нагло.

За "Сити" играет украинец 23-летний Александр Зинченко. Его ситуация неоднозначная. Если "Сити" останется без Лиги чемпионов и наложат штраф в Англии (местная премьер-лига готова наказать клуб снятием очков со следующего сезона. — ГПУ), лидеры команды уйдут. А Зинченко может получить в ней более значимую роль.

Автор: Сергей ТИЩЕНКО
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Дата
20
февраля

Состоялась презентация "громовой птицы"

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