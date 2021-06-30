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четверг, 01 июля 2021 00:30

Германия уже стала чемпионом Европы

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Начну с исторического анекдота. Летом 1966 футбольная команда Советского Союза заняла четвертое место в финальном турнире Кубка мира в Англии. Как потом оказалось - самое высокое в своей истории. После соревнований руководители футбольной федерации попали на прием к Леониду Брежневу, тогдашнему главе СССР. Попросили его содействия, чтобы выдать футболистам и тренерам сборной премию.

- За что? - спросил Брежнев.

- Как за что? Наша команда стала четвертой в мире! - ответили просители.

- А кто был четвертым в прошлый раз? - уточнил Брежнев.

Ответа не было. Футбольные руководители СССР действительно не помнили, кто стал четвертым на прошлом Кубке мира. И это нормально. Все места, кроме первого, на спортивных соревнованиях - это лишь статистика, которая интересна разве что историкам. Ну и самим спортсменам, конечно. Вы догадались, что никаких премий от Брежнева футболисты и тренеры тогда не получили?

Теперь у нас не так. Мы готовы сделать все, чтобы назвать себя чемпионами. Помните, как в мае руководитель нашего футбола утверждал, что Украина была чемпионом мира, забыв уточнить, что среди 20-летних. А зачем уточнять? Чемпионы - и все!

Думаю, ни наш высший футбольный начальник, ни его многочисленные важные заместители ни за что не вспомнят, кто был чемпионом мира среди юношей до Украины на предыдущем Кубке мира для 20-летних. Потому что это так просто не вспомнишь: кроме соревнований 20-летних, есть соревнования 19-летних, 21-летних, 17-летних. И проходят они ежегодно - попробуй всех запомни, особенно когда наших там нет.

Поэтому, пользуясь случаем, напомню всем, что чемпион Европы-2021 по футболу уже известен. Это команда Германии, которая три недели тому назад победила в финале Португалию - 1:0. Не верите? Зайдите на сайт европейской футбольной федерации и убедитесь. Говорите, что это был турнир для 21-летних? А какая разница? А то, что в самой Германии о том юношеском титуле уже все забыли, это их проблемы. Не понимают глупые немцы тонкостей души малограмотного футбольного болельщика. А у нас понимают.

Автор: Николай НЕСЕНЮК
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