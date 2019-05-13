Футбольная суперлига уже существует

Теперь мало кто вспомнит олимпийские турниры по баскетболу 1930-1960 годов. Эти соревнования тогда неизменно выигрывала команда США, где и придумали когда-то эту игру. Преимущество американцев над остальными странами было настолько велико, что на первые пять олимпийских турниров из США приезжала не специально собранная олимпийская сборная, а команда одного из американских университетов, которая была тогда сильнее любой национальной сборной.

Этот забытый спортивный феномен вспомнился мне в контексте разговоров о создании футбольной cуперлиги, где соревновались бы лучшие клубы мира. Разговоры эти идут третий десяток лет. Никто не заметил, что такая cуперлига уже создана. И это не Лига чемпионов, которую постоянно реорганизуют и совершенствуют ради увеличения коммерческой привлекательности. Современная суперлига - это чемпионат Англии, где когда-то придумали футбол. Этому чемпионату 120 лет.

Начиная с 1992-го английский чемпионат окончательно стал на коммерческие рельсы. Одновременно появилась Лига чемпионов УЕФА. Почти три десятка лет конкуренции показали, что именно английская премьер-лига стала сильнейшим футбольным турниром мира, где каждый матч собирает полные трибуны, где борьба за победу идет во всех без исключения матчах, где не может быть даже намека на договорные поединки или что-то подобное. В премьер-лигу стремятся все без исключения футболисты. И не только за большими заработками, но и за эмоциями, что сейчас доступны всему миру. Лига чемпионов для англичан является лишь дополнением к главному турниру - чемпионату Англии.

Спросите, а как же успехи испанских клубов, которые побеждали в Лиге чемпионов последние пять сезонов? Здесь все просто - испанские "Реал" и "Барселона", так же, как итальянский "Ювентус", немецкая "Бавария" и французский "Пари Сен-Жермен", доминируют в своих чемпионатах и могут себе позволить специально готовиться к играм Лиги чемпионов. А англичане не имеют ни дня отдыха в насыщенном футбольном сезоне, где чуть ли не каждая игра имеет уровень выше большинства матчей группового турнира Лиги чемпионов.

Именно эта насыщенность матчами высокого уровня и подняла постепенно уровень клубов английского чемпионата настолько, что Лигу чемпионов может выиграть чуть ли не каждая английская команда, которая туда попала. В текущем сезоне в четвертьфинале Лиги чемпионов было четыре английских клуба, и если бы не "слепой" жребий, то начиная с полуфинала Лига чемпионов превратилась бы в еще один кубок Англии. И если бы в Лигу чемпионов допускали не четыре, а шесть, восемь или более английских клубов, все они претендовали бы на победу. Как когда-то баскетболисты американских университетов претендовали на звание олимпийских чемпионов.