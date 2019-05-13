Футбольная суперлига уже существует

 
Ексклюзивы
1/5
Люди готовы защищать украинский Харьков силой - активист
Люди готовы защищать украинский Харьков силой - активист
1 Просмотров: 1908
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 3645
С возвращением Коломойского государственная политика станет коммерческой - Гай
С возвращением Коломойского государственная политика станет коммерческой - Гай
1 Просмотров: 2700
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
2 Просмотров: 2052
Зеленскому не нужны досрочные выборы
Зеленскому не нужны досрочные выборы
8 Просмотров: 4727
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
Просмотров: 1179
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Просмотров: 3051
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
1 Просмотров: 3474
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
1 Просмотров: 5796
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Просмотров: 1971
Фото
Все фото
2
2
2
2
2
&quot;Динамо&quot; побеждает благодаря молодым футболистам
"Динамо" побеждает благодаря молодым футболистам
Пятов должен оставаться основным вратарем &quot;Шахтера&quot; и сборной Украины
Пятов должен оставаться основным вратарем "Шахтера" и сборной Украины
Украина стартует в Лиге наций матчем против Чехии
Украина стартует в Лиге наций матчем против Чехии
По составу &quot;Аякс&quot; превосходит &quot;Динамо&quot;
По составу "Аякс" превосходит "Динамо"
&quot;Динамо&quot; выиграло борьбу за нападающего у &quot;Манчестер Сити&quot; и &quot;Ромы&quot;
"Динамо" выиграло борьбу за нападающего у "Манчестер Сити" и "Ромы"
Интервью
1/5
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 3654
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
1 Просмотров: 1134
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
5 Просмотров: 3312
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
Просмотров: 1386
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1458
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
13 мая 2019
Просмотров: 297
Муха
У дитинстві мати була непохитною: все на світі можна було скасувати, але обід — нізащо. Граємо з хлопцями вирішальну гру футбольного турніру ...
вторник, 14 мая 2019 00:50

Футбольная суперлига уже существует

  Комментировать

Теперь мало кто вспомнит олимпийские турниры по баскетболу 1930-1960 годов. Эти соревнования тогда неизменно выигрывала команда США, где и придумали когда-то эту игру. Преимущество американцев над остальными странами было настолько велико, что на первые пять олимпийских турниров из США приезжала не специально собранная олимпийская сборная, а команда одного из американских университетов, которая была тогда сильнее любой национальной сборной.

Этот забытый спортивный феномен вспомнился мне в контексте разговоров о создании футбольной cуперлиги, где соревновались бы лучшие клубы мира. Разговоры эти идут третий десяток лет. Никто не заметил, что такая cуперлига уже создана. И это не Лига чемпионов, которую постоянно реорганизуют и совершенствуют ради увеличения коммерческой привлекательности. Современная суперлига - это чемпионат Англии, где когда-то придумали футбол. Этому чемпионату 120 лет.

Начиная с 1992-го английский чемпионат окончательно стал на коммерческие рельсы. Одновременно появилась Лига чемпионов УЕФА. Почти три десятка лет конкуренции показали, что именно английская премьер-лига стала сильнейшим футбольным турниром мира, где каждый матч собирает полные трибуны, где борьба за победу идет во всех без исключения матчах, где не может быть даже намека на договорные поединки или что-то подобное. В премьер-лигу стремятся все без исключения футболисты. И не только за большими заработками, но и за эмоциями, что сейчас доступны всему миру. Лига чемпионов для англичан является лишь дополнением к главному турниру - чемпионату Англии.

Спросите, а как же успехи испанских клубов, которые побеждали в Лиге чемпионов последние пять сезонов? Здесь все просто - испанские "Реал" и "Барселона", так же, как итальянский "Ювентус", немецкая "Бавария" и французский "Пари Сен-Жермен", доминируют в своих чемпионатах и могут себе позволить специально готовиться к играм Лиги чемпионов. А англичане не имеют ни дня отдыха в насыщенном футбольном сезоне, где чуть ли не каждая игра имеет уровень выше большинства матчей группового турнира Лиги чемпионов.

Именно эта насыщенность матчами высокого уровня и подняла постепенно уровень клубов английского чемпионата настолько, что Лигу чемпионов может выиграть чуть ли не каждая английская команда, которая туда попала. В текущем сезоне в четвертьфинале Лиги чемпионов было четыре английских клуба, и если бы не "слепой" жребий, то начиная с полуфинала Лига чемпионов превратилась бы в еще один кубок Англии. И если бы в Лигу чемпионов допускали не четыре, а шесть, восемь или более английских клубов, все они претендовали бы на победу. Как когда-то баскетболисты американских университетов претендовали на звание олимпийских чемпионов.

Автор: Николай НЕСЕНЮК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Футбольная суперлига уже существует». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Кролик-мутант и сцена казни: показали странные фото из прошлого
Кролик-мутант и сцена казни: показали странные фото из прошлого
19
 Просмотров: 32274
Какой маникюр вышел из моды - 5 антитрендов
Какой маникюр вышел из моды - 5 антитрендов
7
 Просмотров: 29008
В Раде подняли шум из-за инаугурации Зеленского, Парубию вручили наручники
В Раде подняли шум из-за инаугурации Зеленского, Парубию вручили наручники Просмотров: 18622
2-летняя девочка несколько дней сидела возле мертвых родителей
2-летняя девочка несколько дней сидела возле мертвых родителей
 Просмотров: 18612
&quot;Красота какая!&quot; - новый киевский мост имеет частично стеклянный пол
"Красота какая!" - новый киевский мост имеет частично стеклянный пол
8
 Просмотров: 17426
Спорт
Усик травмировал руку и вернется на ринг в сентябре
Усик травмировал руку и вернется на ринг в сентябре
Завершилась эра команд, обладающих мячом
Завершилась эра команд, обладающих мячом Просмотров: 18
Михайличенко может заменить Хацкевича
Михайличенко может заменить Хацкевича Просмотров: 81
Мораесу разрешили играть за сборную Украины
Мораесу разрешили играть за сборную Украины Просмотров: 153
"Аякс" способен продать футболистов на девять миллиардов гривен
"Аякс" способен продать футболистов на девять миллиардов гривен Просмотров: 198
Больше всего комментируют
22
Российский оккупант глушит украинское радио в Крыму
11
Миллион просмотров для роспуска Рады: у Зеленского запустили видеопетицию
4
Порошенко наградил скандального "регионала"
4
В Крыму произойдет масштабное отключение электричества
3
На освобождение Донбасса нужно меньше суток - Наев
Голосов: 298
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2018/19?
  • 1) "Ливерпуль"
  • 2) "Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua