Футбол. Чемпионат Украины 2019/20. Премьер-лига

Результаты матчей тринадцатого тура

"Карпаты", Львов - "Шахтер" Донецк - 0:3; "Динамо" Киев - "Львов" - 4:0; "Ворскла" Полтава - "Десна", Чернигов - 0:1; "Днепр" - "Заря" Луганск - 1:4; "Александрия", Кировоградщина - "Мариуполь", Донецкая область - 3:1; "Колос", Ковалевка, Васильковский район, Киевская область - "Олимпик", Донецк - 1:2

Четырнадцатый тур

9 ноября, суббота

14:00 "Десна" - "Днепр". ТВ: Униан

14:00 "Мариуполь" - "Карпаты". ТВ: "Футбол 2"

17:00 "Львов" - "Ворскла". ТВ: "Футбол 2"

10 ноября, воскресенье

14:00 "Заря" - "Колос". ТВ: Униан

17:00 "Шахтер" - "Динамо". ТВ: "Футбол 1"

19:30 "Олимпик" - "Александрия". ТВ: "Футбол 1"

Лига чемпионов 2019/20. Групповой турнир. Четвертый тур

Группа "С"

6 ноября, среда

"Динамо", Загреб, Хорватия - "Шахтер", Донецк, Украина

22:00, здесь и далее время - киевское. Загреб. Стадион "Максимир", рассчитанный на 35 123 зрителя. Прогноз погоды: +11°C

ТВ: "Футбол 2"

Текстовая трансляция: gazeta.ua

22:00 "Аталанта", Бергамо, Италия - "Манчестер Сити". ТВ: "Футбол 1"

Турнирная таблица после трех туров:

1. "Манчестер Сити" - 9 очков.

2. "Динамо" - 4.

3. "Шахтер" - 4.

4. "Аталанта" - 0.

Лига Европы 2019/20. Групповой турнир. Четвертый тур

7 ноября, четверг

Группа "В"

19:55 "Копенгаген", Дания - "Динамо", Киев, Украина. ТВ: "Футбол 1"

19:55 "Лугано", Швейцария - "Мальме", Швеция

Турнирная таблица после трех туров:

1. "Копенгаген" - 5 очков.

2. "Динамо" - 5.

3. "Мальме" - 4.

4. "Лугано" - 1.

Группа "И"

22:00 "Александрия", Кировоградщина - "Сент-Этьен", Франция. ТВ: "Футбол 1"

22:00 "Вольфсбург", Германия - "Гент", Бельгия

Турнирная таблица после трех туров:

1. "Вольфсбург" - 5 очков.

2. "Гент" - 5.

3. "Александрия" - 2.

4. "Сент-Этьен" - 2.

Как сыграли последние матчи ближайшие соперники украинских команд в еврокубках

Чемпионат Хорватии. "Динамо" З - "Интер" - 1:0. После 14 туров соперник "Шахтера" - лидер турнира

Чемпионат Дании. "Копенгаген" - "Сендерюске" - 3:0. После пятнадцати туров соперник "Динамо" занимает второе место

Чемпионат Франции. "Сент-Этьен" - "Монако" - 1:0. После двенадцати туров соперник "Александрии" занимает восьмое место