Футбол. Чемпионат Украины 2019/20. Премьер-лига

 
Ексклюзивы
1/5
Банковая допустила ошибку
Банковая допустила ошибку
1 Просмотров: 1449
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
11 Просмотров: 3222
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
Просмотров: 1143
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 630
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
2 Просмотров: 3015
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Просмотров: 711
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
5 Просмотров: 6579
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
1 Просмотров: 1476
Как в кино: скейтер, роллеры и американец ловили наркоманов в столице
Как в кино: скейтер, роллеры и американец ловили наркоманов в столице
Просмотров: 810
"В НАТО берут тех, кто туда стучится" - что Украине нужно сделать для членства в Альянсе
"В НАТО берут тех, кто туда стучится" - что Украине нужно сделать для членства в Альянсе
Просмотров: 162
Фото
Все фото
2
2
2
2
2
&quot;Динамо&quot; побеждает благодаря молодым футболистам
"Динамо" побеждает благодаря молодым футболистам
Пятов должен оставаться основным вратарем &quot;Шахтера&quot; и сборной Украины
Пятов должен оставаться основным вратарем "Шахтера" и сборной Украины
Украина стартует в Лиге наций матчем против Чехии
Украина стартует в Лиге наций матчем против Чехии
По составу &quot;Аякс&quot; превосходит &quot;Динамо&quot;
По составу "Аякс" превосходит "Динамо"
&quot;Динамо&quot; выиграло борьбу за нападающего у &quot;Манчестер Сити&quot; и &quot;Ромы&quot;
"Динамо" выиграло борьбу за нападающего у "Манчестер Сити" и "Ромы"
Интервью
1/5
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 630
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 603
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3303
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1953
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 981
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
04 ноября 2019
Просмотров: 270
Ударна хвиля
За кілька років до смерті баба пережила шок. Двоюрідний брат Женя захопився радіо. Тікав з уроків, натягував дроти й сідав надворі на лавці. Інший ...
вторник, 05 ноября 2019 00:25

Футбол. Чемпионат Украины 2019/20. Премьер-лига

  Комментировать
 

Результаты матчей тринадцатого тура

"Карпаты", Львов - "Шахтер" Донецк - 0:3; "Динамо" Киев - "Львов" - 4:0; "Ворскла" Полтава - "Десна", Чернигов - 0:1; "Днепр" - "Заря" Луганск - 1:4; "Александрия", Кировоградщина - "Мариуполь", Донецкая область - 3:1; "Колос", Ковалевка, Васильковский район, Киевская область - "Олимпик", Донецк - 1:2

Четырнадцатый тур

9 ноября, суббота

14:00 "Десна" - "Днепр". ТВ: Униан

14:00 "Мариуполь" - "Карпаты". ТВ: "Футбол 2"

17:00 "Львов" - "Ворскла". ТВ: "Футбол 2"

10 ноября, воскресенье

14:00 "Заря" - "Колос". ТВ: Униан

17:00 "Шахтер" - "Динамо". ТВ: "Футбол 1"

19:30 "Олимпик" - "Александрия". ТВ: "Футбол 1"

Лига чемпионов 2019/20. Групповой турнир. Четвертый тур

Группа "С"

6 ноября, среда

"Динамо", Загреб, Хорватия - "Шахтер", Донецк, Украина

22:00, здесь и далее время - киевское. Загреб. Стадион "Максимир", рассчитанный на 35 123 зрителя. Прогноз погоды: +11°C

ТВ: "Футбол 2"

Текстовая трансляция: gazeta.ua

22:00 "Аталанта", Бергамо, Италия - "Манчестер Сити". ТВ: "Футбол 1"

Турнирная таблица после трех туров:

1. "Манчестер Сити" - 9 очков.

2. "Динамо" - 4.

3. "Шахтер" - 4.

4. "Аталанта" - 0.

Лига Европы 2019/20. Групповой турнир. Четвертый тур

7 ноября, четверг

Группа "В"

19:55 "Копенгаген", Дания - "Динамо", Киев, Украина. ТВ: "Футбол 1"

19:55 "Лугано", Швейцария - "Мальме", Швеция

Турнирная таблица после трех туров:

1. "Копенгаген" - 5 очков.

2. "Динамо" - 5.

3. "Мальме" - 4.

4. "Лугано" - 1.

Группа "И"

22:00 "Александрия", Кировоградщина - "Сент-Этьен", Франция. ТВ: "Футбол 1"

22:00 "Вольфсбург", Германия - "Гент", Бельгия

Турнирная таблица после трех туров:

1. "Вольфсбург" - 5 очков.

2. "Гент" - 5.

3. "Александрия" - 2.

4. "Сент-Этьен" - 2.

Как сыграли последние матчи ближайшие соперники украинских команд в еврокубках

Чемпионат Хорватии. "Динамо" З - "Интер" - 1:0. После 14 туров соперник "Шахтера" - лидер турнира

Чемпионат Дании. "Копенгаген" - "Сендерюске" - 3:0. После пятнадцати туров соперник "Динамо" занимает второе место

Чемпионат Франции. "Сент-Этьен" - "Монако" - 1:0. После двенадцати туров соперник "Александрии" занимает восьмое место

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Футбол. Чемпионат Украины 2019/20. Премьер-лига». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Пропавшую 14-летнюю школьницу нашли убитой в лесополосе
Пропавшую 14-летнюю школьницу нашли убитой в лесополосе Просмотров: 19863
&quot;Лица нет вообще&quot; - новые подробности убийства 14-летней Дарьи Дробот
"Лица нет вообще" - новые подробности убийства 14-летней Дарьи Дробот 1 Просмотров: 15183
31-летняя женщина повесилась на детской площадке
31-летняя женщина повесилась на детской площадке Просмотров: 13104
Кара Делевинь без белья снялась в жаркой фотосессии
Кара Делевинь без белья снялась в жаркой фотосессии
4
 Просмотров: 10179
Спасенные от забвения - ищут владельцев фотографий, собранных на развалинах Донецка
Спасенные от забвения - ищут владельцев фотографий, собранных на развалинах Донецка
38
 Просмотров: 8424
Спорт
Южно-Африканская Республика получила Кубок мира по регби
Южно-Африканская Республика получила Кубок мира по регби
Альварес может обойти Ломаченко
Альварес может обойти Ломаченко
Пятов может превзойти Шовковского
Пятов может превзойти Шовковского Просмотров: 126
Возможности Хачериди переоценили
Возможности Хачериди переоценили Просмотров: 432
"Динамо" обыграло "Шахтер"
"Динамо" обыграло "Шахтер" Просмотров: 27
Больше всего комментируют
13
"Просто ненавидел": рассказали об отношении Трампа к Украине
11
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
4
Богдан подрался с Бакановым
4
Ирина Луценко хочет досрочно сдать мандат - СМИ
2
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
Голосов: 672
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua