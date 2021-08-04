Джокович не достал до Граф

- Ты сейчас только теннис смотришь, футбол - нет? - спрашивает брат.

Смущаюсь. Это правда. Теннисом увлекался с детства, болел за немку Штеффи Граф.

Сейчас отслеживаю победный путь серба Новака Джоковича. Все крупные футбольные турниры - вторым планом. В частности, и Евро-2020/2021. Хорошо, что в перерыве между двумя турнирами "Большого шлема" удалось посмотреть все матчи сборной Украины.

Нынче - Олимпиада. И моя совесть перед футболом чиста. Украина никогда не выступала на Играх. Зато Джокович стал там главным героем. В Токио выиграл три "Шлема" года и шел на "золотой". По приезду в столицу Японии получил то, чего давно хотел - всеобщую любовь и обожание. Потому конкуренты, Роджер Федерер и Рафаэль Надаль, не приехали.

Серб сделал сотни фотографий с другими олимпийцами, расписывался на флаге Ливана, тренировал гибкость вместе с бельгийскими гимнастками и поздравлял с днем рождения 6-летнего местного мальчика.

Но выиграть турнир - единственный, где не получил "золото", ему не удалось. Джокович легко дошел до полуфинала. Там наткнулся на сильного немца Сашу Зверева. Тот уступил фавориту в первой партии, но с середины второй заиграл так, что "железный" серб не успевал реагировать на мощные удары оппонента.

"Золотой шлем" оказался недосягаемым для Джоковича.

Утешаю себя только тем, что в 1988-м его получила "моя" Штеффи Граф.