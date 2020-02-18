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четверг, 20 февраля 2020 05:55

"Дома устроит нулевая ничья"

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Среди представителей Украины в футбольных еврокубках остался донецкий "Шахтер". 20 февраля он проведет первый матч 1/16 финала Лиги Европы. В Харькове будет принимать португальскую "Бенфику".

— В последнем матче чемпионата Португалии "Бенфика" проиграла дома "Браге" — 0:1 — говорит бывший нападающий "Шахтера" Виктор Грачев, 63 года. — Однако команда с крепким менталитетом победителя и опытом игры на европейской арене. Просто обыграть такую команду — уже подвиг. А пройти ее-сверхсложное задание. В противостоянии "Шахтер" — "Бенфика" не может быть существенного преимущества у одного соперника. Здесь на первый план выходят нюансы: кто-то не добежал, кто-то не дотянулся, кто-то что-то проворонил. Словом, шансы 50 на 50. И если "Шахтер" сыграет первую игру — 0:0, это будет очень хороший результат. Не понимаю тех, кто требует любой ценой забить в первой игре дома. А если "Шахтер" первым забьет в Лиссабоне? Тогда как? А если забьет дважды?

В чем преимущество португальцев, а в чем — "Шахтера"?

- Однозначно, "горняки" должны быть свежее. У "Бенфики" — разгар сезона и легкий спад. Возможно, где-то под конец игры португальцы будут уставшие. Недостаток "горняков" — неумение играть в рациональный футбол. Команда идет вперед и пропускает контратаки соперника. Так было при предыдущих тренерах - Мирче Луческу и Паулу Фонсеке, так обстоят дела и при нынешнем - Луише Каштру.

Центральный левый защитник Николай Матвиенко в январе мог стать игроком английского "Арсенала". Переход не состоялся. Это не будет давить на игрока?

— Я хотел, чтобы трансфер произошел. Для Матвиенко это было бы развитием карьеры. "Шахтер" получил бы хорошие деньги. Но не думаю, что он до сих пор переживает. Впереди финальная часть Евро, где будет возможность себя проявить. И любой матч в еврокубках может стать решающим. Однако не считаю Николая именно центральным защитником. У него фактура не слишком подходит для этого. А вот крайний защитник — это его позиция. Или даже атакующий полузащитник. И кто знает, где тренер "Арсенала" Микель Артета хотел его видеть. Поэтому история с неудачным переходом уже позади. Матвиенко надо думать о следующих матчах. Ближайший из них — против "Бенфики".

Футбол. Лига Европы 2019/20. 1/16 финала. Первый матч

20 февраля, четверг

"Шахтер", Донецк, Украина — "Бенфика", Лиссабон, Португалия

Харьков. Стадион "Металлист", рассчитан на 40 003 зрителя

Прогноз погоды: +2°С

ТВ: "Футбол 1"

Текстовая трансляция: gazeta.ua

Футбол. Календарь весенней части сезона 2019/2020

Чемпионат Украины. Премьер‑лига

19-й тур

22 февраля, суббота

14:00 "Мариуполь" — "Заря" ТВ: "Футбол 2"

17:00 "Динамо" — "Ворскла" ТВ: "2+2"

23 февраля, воскресенье

14:00 "Карпаты" — "Днепр" ТВ: Униан

14:00 "Александрия" — "Колос" ТВ: "Футбол 1"

17:00 "Шахтер" — "Десна" ТВ: "Футбол 1"

19:30 "Олимпик" — "Львов" ТВ: "Футбол 1"

20-й тур

28 февраля, пятница

19:00 "Днепр" — "Динамо" ТВ: "2+2"

29 февраля, суббота

14:00 "Львов" — "Александрия" ТВ: "Футбол 2"

14:00 "Десна" — "Мариуполь" ТВ: Униан

17:00 "Колос" — "Карпаты" ТВ: "Футбол 2"

1 марта, воскресенье

14:00 "Заря" — "Олимпик" ТВ: Униан

17:00 "Ворскла" — "Шахтер" ТВ: "Футбол 1"

21-й тур

3 марта, вторник

19:30 "Динамо" — "Колос" ТВ: "2+2"

4 марта, среда

14:00 "Мариуполь" — "Ворскла" ТВ: "Футбол 1/2"

17:00 "Олимпик" — "Десна" ТВ: "Футбол 1/2"

17:00 "Заря" — "Львов" ТВ: Униан

19:00 "Шахтер" — "Днепр" ТВ: "Футбол 1/2"

19:30 "Карпаты" — "Александрия" ТВ: Униан

22-й тур

7 марта, суббота

14:00 "Ворскла" — "Олимпик" ТВ: "Футбол 2"

14:00 "Десна" — "Заря" ТВ: "2+2"

17:00 "Александрия" — "Динамо" ТВ: "Футбол 2"

8 марта, воскресенье

14:00 "Львов" — "Карпаты" ТВ: "Футбол 1"

17:00 "Колос" — "Шахтер" ТВ: "Футбол 1"

17:00 "Днепр" — "Мариуполь" ТВ: Униан

Кубок Украины

11 марта, среда — 1/4 финала

15 апреля, среда) — 1/2 финала

13 мая, среда — финал

Товарищеские матчи национальной команды Украины

27 марта, пятница

Франция — Украина, Париж

31 марта, вторник

Польша — Украина Хожув

26 мая, вторник

Украина — Кипр, Харьков

2 июня, вторник

Украина — Северная Ирландия, Киев

7 июня, воскресенье

Украина — Израиль, Львов

Матчи молодежной сборной Украины в отборе на Евро‑2021

27 марта, пятница

Мальта — Украина, Ла-Валетта

31 марта, вторник

Украина — Северная Ирландия, Львов

Лига чемпионов

Матчи по вторникам и средам

1/8 финала

18/19 и 25/26 февраля — первые матчи

10/11 и 17/18 марта — повторные матчи

1/4 финала

20 марта, пятница — жеребьевка

7/8 апреля — первые матчи

14/15 апреля — повторные матчи

1/2 финала

20 марта, пятница — жеребьевка

28/29 апреля — первые матчи

5/6 мая — повторные матчи

Финал — 30 мая, суббота, в Стамбуле, Турция

Лига Европы

Матчи по четвергам

1/16 финала

20 февраля — первые матчи

27 февраля — повторные матчи

1/8 финала

28 февраля, пятница — жеребьевка

12 марта — первые матчи

19 марта — повторные матчи

1/4 финала

20 марта, пятница — жеребьевка

9 апреля — первые матчи

16 апреля — повторные матчи

1/2 финала

20 марта, пятница — жеребьевка

30 апреля — первые матчи

7 мая — повторные матчи

Финал — 27 мая, среда, в Гданьске, Польша

Автор: Юрий СТРИГУН
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Дата
20
февраля

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