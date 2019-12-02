"Динамо" проиграло в Швеции

Киевское "Динамо" проиграло матч пятого тура группового турнира Лиги Европы по футболу. В шведском Мальме уступило местному клубу - 3:4.

Динамовцы в третьем матче подряд пропустили быстрый гол. Но до перерыва сумели отыграться и выйти вперед. А главное - действовали хорошо, "разрывали" защиту соперника. Зато после перерыва оказались не готовы к борьбе. Прежде всего слабо сыграли все защитники - не хватало травмированного Дениса Попова. Не было надлежащей организации действий в обороне - нападающий "Мальме" 37-летний Маркус Розенберг дважды забил из границ штрафной площадки киевлян. Ослабление игры во втором тайме обусловило нервозность динамовцев. Их капитан Сергей Сидорчук получил две бессмысленные желтые карточки и был удален с поля. "Динамо" в меньшинстве сумело сравнять счет - с 2:3 до 3:3, однако удержать ничью не удалось.

Хорошо, что проиграли с разницей в один мяч. Это означает, что домашняя победа в последнем туре над аутсайдером "Лугано" выведет "Динамо" в 1/16 финала.

Лига Европы. Групповой турнир. Пятый тур

Группа "В"

"Мальме", Швеция - "Динамо", Киев, Украина - 4:3

"Лугано", Швейцария - "Копенгаген", Дания - 0:1

Турнирная таблица после пяти туров:

1. "Копенгаген" - 9 очков.

2. "Мальме" - 8.

3. "Динамо" - 6.

4. "Лугано" - 2.

Шестой тур

12 января, четверг

"Динамо" - "Лугано"

"Копенгаген" - "Мальме"

Группа "I"

"Александрия", Украина - "Вольфсбург", Германия - 0:1

"Сент-Этьен", Франция - "Гент", Бельгия - 0:0

Турнирная таблица после пяти туров:

1. "Гент" - 9 очков.

2. "Вольфсбург" - 8.

3. "Сент-Этьен" - 4.

4. "Александрия" - 3.

Шестой тур

12 января, четверг

"Гент" - "Александрия"

"Вольфсбург" - "Сент-Этьен"

Футбол. Чемпионат Украины 2019/2020. Премьер-лига. Первый этап. Результаты матчей шестнадцатого тура

"Мариуполь", Донецкая обл. - "Шахтер", Донецк - 1:1

"Олимпик", Донецк - "Динамо" Киев - 1:3

"Заря" Луганск - "Карпаты" Львов - 2:0

"Десна", Чернигов - "Александрия", Кировоградщина - 2:0

"Ворскла" Полтава - "Колос", Ковалевка, Васильковский район, Киевская область - 1:0

"Львов" - "Днепр-1" - 0:2

Семнадцатый тур

6 декабря, пятница

19:00 "Шахтер" - "Олимпик" ТВ: "Футбол 1"

7 декабря, суббота

14:00 "Александрия" - "Ворскла" ТВ: "Футбол 2"

17:00 "Колос" - "Днепр" ТВ: "Футбол 2"

8 декабря, воскресенье

14:00 "Карпаты" - "Десна" ТВ: УНИАН

14:00 "Мариуполь" - "Львов" ТВ: "Футбол 1"

17:00 "Динамо" - "Заря" ТВ: "2+2"