"Динамо" проиграло в Швеции

Киевское "Динамо" проиграло матч пятого тура группового турнира Лиги Европы по футболу. В шведском Мальме уступило местному клубу - 3:4.
Динамовцы в третьем матче подряд пропустили быстрый гол. Но до перерыва сумели отыграться и выйти вперед. А главное - действовали хорошо, "разрывали" защиту соперника. Зато после перерыва оказались не готовы к борьбе. Прежде всего слабо сыграли все защитники - не хватало травмированного Дениса Попова. Не было надлежащей организации действий в обороне - нападающий "Мальме" 37-летний Маркус Розенберг дважды забил из границ штрафной площадки киевлян. Ослабление игры во втором тайме обусловило нервозность динамовцев. Их капитан Сергей Сидорчук получил две бессмысленные желтые карточки и был удален с поля. "Динамо" в меньшинстве сумело сравнять счет - с 2:3 до 3:3, однако удержать ничью не удалось.
Хорошо, что проиграли с разницей в один мяч. Это означает, что домашняя победа в последнем туре над аутсайдером "Лугано" выведет "Динамо" в 1/16 финала.
Лига Европы. Групповой турнир. Пятый тур
Группа "В"
"Мальме", Швеция - "Динамо", Киев, Украина - 4:3
"Лугано", Швейцария - "Копенгаген", Дания - 0:1
Турнирная таблица после пяти туров:
1. "Копенгаген" - 9 очков.
2. "Мальме" - 8.
3. "Динамо" - 6.
4. "Лугано" - 2.
Шестой тур
12 января, четверг
"Динамо" - "Лугано"
"Копенгаген" - "Мальме"
Группа "I"
"Александрия", Украина - "Вольфсбург", Германия - 0:1
"Сент-Этьен", Франция - "Гент", Бельгия - 0:0
Турнирная таблица после пяти туров:
1. "Гент" - 9 очков.
2. "Вольфсбург" - 8.
3. "Сент-Этьен" - 4.
4. "Александрия" - 3.
Шестой тур
12 января, четверг
"Гент" - "Александрия"
"Вольфсбург" - "Сент-Этьен"
Футбол. Чемпионат Украины 2019/2020. Премьер-лига. Первый этап. Результаты матчей шестнадцатого тура
"Мариуполь", Донецкая обл. - "Шахтер", Донецк - 1:1
"Олимпик", Донецк - "Динамо" Киев - 1:3
"Заря" Луганск - "Карпаты" Львов - 2:0
"Десна", Чернигов - "Александрия", Кировоградщина - 2:0
"Ворскла" Полтава - "Колос", Ковалевка, Васильковский район, Киевская область - 1:0
"Львов" - "Днепр-1" - 0:2
Семнадцатый тур
6 декабря, пятница
19:00 "Шахтер" - "Олимпик" ТВ: "Футбол 1"
7 декабря, суббота
14:00 "Александрия" - "Ворскла" ТВ: "Футбол 2"
17:00 "Колос" - "Днепр" ТВ: "Футбол 2"
8 декабря, воскресенье
14:00 "Карпаты" - "Десна" ТВ: УНИАН
14:00 "Мариуполь" - "Львов" ТВ: "Футбол 1"
17:00 "Динамо" - "Заря" ТВ: "2+2"
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