"Динамо" победило в Чернигове

Киевское "Динамо" победило "Десну" в матче чемпионата Украины по футболу. Следующий поединок подопечные тренера, 45-летнего Александра Хацкевича, проведут в Лондоне - 7 марта они встретятся с местным "Челси" в 1/16 финала Лиги Европы.

Матч в Чернигове получился непростым для "Динамо". Причина - плохое состояние поля.

Хацкевич принял интересное решение. Вместо дисквалифицированного Бенджамина Вербича на левом фланге атаки действовал центральный полузащитник Виталий Буяльский, а не Сидклей или Георгий Цитаишвили, для которых эта позиция привычна. По ходу игры Буяльский часто смещался в центр, а весь фланг держал защитник Виталий Миколенко.

Тренер хозяев Александр Рябоконь выбрал защитный вариант ведения игры - с тремя центральными защитниками. Так он попытался сдержать соперника, помня о матче первого круга в Киеве, проигранном со счетом 0: 4. Подобную тактику Рябоконь использовал в гостевой игре против "Шахтера". Тогда чемпион забил победный мяч на последних минутах матча.

"Десна" рассчитывала на контратаки и розыгрыш стандартных ситуаций. Первый тайм показал ошибочность тактики Рябоконя. "Динамо" контролировало игру, имело преимущество после навесных передач. Гости открыли счет - это сделал Томаш Кендзера. Только после этого хозяева сумели создать напряжение у ворот соперника. Однако с началом второго тайма гости снова действовали организованно и острее. Правда, второй гол расслабил динамовцев и привел к нервному окончанию матча - неуверенно действовали защитники и вратарь киевлян Денис Бойко. Результат - один мяч черниговцы сыграли.

Плохая новость для "Динамо" - травма ведущего нападающего Франа Соля. Он повредил плечо и фактически не будет играть до окончания сезона. Теперь неизвестно - кто будет действовать на пике атаки в Лондоне. Осенью на этой позиции был Вербич, но он пропустит игру из-за перебора карточек.

Футбол. Чемпионат Украины 2018/19. Премьер-лига

Результаты матчей

двадцатого тура

"Черноморец" Одесса - "Шахтер", Донецк - 0: 1; "Десна", Чернигов - "Динамо" Киев - 1: 2; "Заря" Луганск - "Ворскла" Полтава - 3: 0; "Олимпик", Донецк - "Арсенал" Киев - 0: 1; "Карпаты", Львов - "Львов" - 0: 1; "Александрия", Кировоградщина - "Мариуполь", Донецкая - 1: 1

Двадцать первый тур

9 марта, суббота

14.00 "Мариуполь" - "Черноморец" ТВ: "Футбол 2"

17.00 "Ворскла" - "Десна"

ТВ: "Футбол 2"

19.30 "Львов" - "Заря"

ТВ: "Футбол 2"

10 марта, воскресенье

17.00 "Шахтер" - "Карпаты"

ТВ: "Футбол 1"

17.00 "Динамо" - "Арсенал"

ТВ: "2 + 2"

19.30 "Александрия" - "Олимпик" ТВ: "Футбол 1"

Сергей ТИЩЕНКО