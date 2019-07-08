Бразилия выиграла Кубок Америки

Кубок Америки-2019 по футболу выиграла сборная Бразилии. Вокруг турнира сформировались определенные стереотипы, которые часто повторяются как оценка турнира. Плохие поля? Это правда. Плохое судейство? Больше неправды. Об ошибочных решениях говорили куда больше те моменты, которые благодаря видеоповторам удалось расценить справедливо. В некоторых матчах мы увидели не плохое, а специфическое по манере судейство. Но это Южная Америка, где показать себя публике стараются не только игроки, но и арбитры.

Месси громко заявил о коррупции в южноамериканской конфедерации, однако это некий жупел, который можно повторять всегда и вроде как констатировать очевидные вещи. Однако Лео говорил это от отчаяния, не приводя конкретных подтверждений и намекая, что беды его Аргентины связаны с этой "коррупцией". А стоит просто посмотреть игры Аргентины, чтобы понять - не в чьей-то злой воле проблема. Эта команда смогла дойти до невероятно разобранного состояния. Такого, что нынешнее третье место на Кубке Америки уже выглядит определенным прогрессом. В матче с хозяевами аргентинцам не дали пробить пенальти, а в поединке с Чили зря убрали Месси. С другой стороны, уже в четвертьфинале судья украл у Венесуэлы пенальти на ворота Аргентины, поэтому результат аргентинцев мог быть и лучшим, и худшим итогового. Так же очевидно, что Месси сыграл очень слабо, как для своих возможностей. Это он и сам признал. Поэтому выступление Аргентины можно оценить лишь как небольшой прогресс по сравнению с падением на чемпионате мира 2018, однако у команды еще трудный путь возвращения к вершинам.

Выступление Перу смело стоит оценить как чудо. Среди команд Южной Америки "инки" имеют второй худший состав после Боливии. Последняя сыграла в соответствии со своим статусом. Подопечные же Рикардо Гареки поднялись максимально высоко.

Положительными назовем выступления Парагвая, Венесуэлы, Уругвая, Колумбии, Чили. Последние несколько удивили, несмотря на статус победителя двух предыдущих континентальных первенств. На этот раз команда ветеранов, среди которых куча середняков, уставшая от внутренних скандалов, на удивление смогла собраться и сыграть достаточно качественно. Но в дальнейшем она должна серьезно обновиться.

В Бразилии не было внутренних распрей, был довольно сильный состав, но команде так же в дальнейшем предстоит пережить существенное кадровое реформирование. Сейчас бразильцы выиграли турнир, что было обязательной задачей для них, более или менее уверенно. Вот на этом консерватору Тите стоит перевернуть страницу команды в нынешнем виде. Дани Алвес - действительно лучший игрок турнира. Ему 36. Даже если случится чудо, и он через три года будет готов снова удивлять на Кубке мира, то все равно сейчас нужно наигрывать на этой позиции других, точно не Фагнера. Просто из-за возраста и конкуренции прошло время в Бразилии Фелипе Луиса, Миранды и Фернандиньо. Скорее всего, то же касается и 34-летнего Тияго Силвы. Как и в случае с Алвесом, он в ближайшее время может отойти от сборной, потому что трудно рассчитывать на него в 2022 году. Даже 30-летний Вилилан уже не особо и нужен команде. Дело не в его возрасте - на краях атаки выросли такие классные ребята, как Эвертон и Ришарлисон, подрастают Нерес, Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс. Заслужили новые шансы опытные, но моложе игрока Челси, Лукас Моура и Дуду. Команда уже приобретает новые краски. Среди успехов Тите отмечу переход на игру с Фелипе Коутиньо на позиции формально центрального атакующего хавбека, а реально свободного художника. Наконец наставник отказался от того, что длительное время делал сам и параллельно с этим делали в "Барселоне" - "лепили" из игрока фальшивого левого форварда или хавбека, удивляясь потом его неудачам в важных поединках. В следующем году на турнир Бразилия может везти даже вовсе экспериментальный состав. Нынешний титул немного усмирил требовательную публику, поэтому есть время для спокойного обновления.

Отдельной оценки заслуживают гости соревнований из Азии. И Катар и Япония были интересными и содержательными. Чемпионы Азии реально претендовали на выход из группы и доказали, что они сильная команда, которую должны серьезно воспринимать все, команда уровня европейского середняка или того же Парагвая. Японцы привезли молодежный вариант сборной, усиленный несколькими ветеранами. Если бы не провал - только по результату, а не игрой - в первом поединке, то эта команда была бы в плей-офф.

Разочарование на соревнованиях только одно - Эквадор. Середняк этот раз сыграл как аутсайдер и ничем, кроме агрессии, не запомнился.

И напоследок о старых знакомых по присутствию в украинской премьер-лиге, которые отсюда уехали с позором. Оба они, Гонсалес и Карлос Самбрано, провели сильный турнир. От парагвайца того стоило ждать. В "Сантосе" под наблюдением известного наставника Сампаоли он уже полгода выступает качественно. А вот перуанец очень удивил. После Киева он провалился еще и в Базеле, а нормально не играл в футбол с 2016-го. И все же Гарека предоставил ему шанс - Самбрано стал лучшим в защите Перу. Теперь будем наблюдать, было ли это странной вспышкой в карьере игрока, который мало думает о футболе, или он все-таки действительно пришел в себя и готов играть на нормальном уровне.