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вторник, 27 февраля 2018 00:55

Артем Далакян стал чемпионом мира по боксу

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В ночь на 25 февраля в американском Инглвуде Украина получила третьего действующего чемпиона мира среди боксеров-профессионалов.

В один ряд с Василием Ломаченко и Александром Усиком стал днепрянин 30-летний Артем Далакян, до боя — 15 побед в 15 боях, 11 нокаутов. В поединке за вакантный титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весе до 50,8 кг победил американца, экс-чемпиона мира в двух весовых категориях 37-летнего Брайана Вилорию — до боя 38 побед, 23 нокаута и пять поражений. Все трое судей отдали победу украинскому боксеру со счетом — 118:109.

Далакян действовал жестко и резко. Хорошо маневрировал. Был слишком быстрым и неуловимым для своего немолодого соперника, опережал его действия. С первого раунда плотно попадал по корпусу. Только в седьмом раунде пропустил довольно сильный удар в голову — выдержал без особых проблем. Победа оказалась неожиданно легкой. Учитывая, что фаворитом поединка считали Вилория, а Далакян не был проверен на топ-уровне.

Далакян стал самым легким в истории украинским чемпионом мира. До него таким был Владимир Сидоренко — чемпион мира по версии WBA в 2005–2008 годах в категории до 53,5 кг. Также Артем одиннадцатым в истории Украины получил титул чемпиона мира.

Автор: Василий ТАНКЕВИЧ
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