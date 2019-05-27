"Арсенал" обыграет "Челси"

Сегодняшняя Лига Европы — это турнир для команд, которые по разным причинам пока не готовы к Лиге чемпионов. Особенно он важен для прогрессирующих команд. В Лиге Европы можно получить весомый опыт двухматчевых противостояний, шанс роста собственных футболистов.

Финалисты этого сезона "Арсенал" и "Челси" заслуживают места в Лиге чемпионов. Уровень английского футбола очень высок, не все команды могут попасть в топ-4. Поэтому каждый сезон кто-то из английских команд вынужден играть в Лиге Европы.

"Арсенал" прошел свой путь в финал более ровно, без особых проблем. Самой сложной была ситуация, когда проиграли "Ренну" 0:2 во Франции. Однако в Англии все стало на свои места. Чувствовалось, что команда Эмери играет с большим запасом прочности, может добавить в нужный момент.

"Челси" получил первого серьезного соперника — немецкий "Айнтрахт" — только в полуфинале. Если бы у "Айнтрахта" было больше международного опыта, именно немцы могли бы стать финалистом Лиги Европы.

Я думаю, что в финале победит тот, кому это больше нужно. В Баку разыгрывается не столько трофей, сколько прямая путевка в Лигу чемпионов следующего сезона. По результатам чемпионата Англии "Челси" смог попасть в зону Лиги чемпионов, а "Арсенал" будет играть лишь в Лиге Европы. Поэтому именно "канонирам" победа будет нужнее. Мотивация у игроков "Арсенала" точно должна быть больше. "Челси" уже все свои задачи в этом сезоне решил.

Не стоит забывать о факторе тренера "Арсенала" Унаи Эмери, который с испанской "Севильей" трижды подряд побеждал именно в Лиге Европы. В противовес этому Маурицио Сарри клубных достижений не имеет. Его предыдущий клуб, "Наполи", был только вторым в Италии.

Конечно, в Азербайджане интерес к игре будет огромным. Футбола такого уровня в этой стране нет. Для местных это фактически возможность посмотреть матч английской премьер-лиги у себя дома. Не уверен, что большой интерес к игре будет в других странах, так как команды представляют один чемпионат, постоянно играют между собой.

В свое время "Челси" мне был очень симпатичен, когда там играли Виалли, Гуллит, Терри. Во времена Андрея Шевченко даже пытался болеть за "Челси". Но с приходом Жозе Моуриньо симпатии исчезли. "Арсенал" был близок во времена Олега Лужного. Тогда украинцев в Европе было не так много.

Думаю, "Арсенал" победит — 2:1

Футбол. Лига Европы 2018/19. Финал

29 мая, среда

"Арсенал", Лондон, Англия — "Челси", Лондон, Англия

22:00 по киевскому времени. Баку, Азербайджан. Стадион "Олимпийский", рассчитан на 69 870 зрителей.

Прогноз погоды: +21°C

Судья: Джанлука Рокки, 45 лет, Италия

ТВ: "Футбол 2"