Переселенка рассказала, почему не смогла снова жить в Донецке

Через несколько лет после смены места жительства вынужденные переселенцы переживают психологические кризисы, заставляющие их думать о возвращении на малую родину, а некоторых – даже возвращаться в оккупированные города. Внутренне перемещенные люди часто живут воспоминаниями о родном крае, не зная, насколько там изменилась жизнь, и мечтают о возвращении в прошлое, считают психологи. Они зафиксировали не один пример того, как люди возвращались на оккупированные территории.

Журналисты Радио Донбасс.Реалии познакомилось с переселенкой, которая после пяти лет мытарств тоже решилась вернуться на родину – вот что из этого вышло.

Автор: radiosvoboda.org Людмиле 70 лет, она пенсионерка

70-летняя Людмила из Луганска летом 2014 года поехала в Донецк к дочери – в семье ожидалось пополнение. Пенсионерка спешила на рождение внучки, а попала в город, переполненный людьми с оружием. Покидали Донецк Людмила, дочка, ее старший сын и новорожденная малышка уже под обстрелами. Сначала семья из двух женщин и двух детей остановилась недалеко – в Новотроицком.

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"Мы уехали автобусом. Но уже были блокпосты, мужчин проверяли, нет ли следов от оружия. Друзья нас устроили. Внук пошел в первый класс в Новотроицком. Но деньги быстро таяли. В квартире не было отопления и воды – фильтровальную станцию разбили. Ребенок у нас два месяца был не купаный, салфеточками обтирали. Замерзали. Потом я заболела бронхитом, и мы поняли, что там не перезимуем", – рассказывает Людмила.

Назад, в прошлое?

Из-за проблем с жильем на зиму женщины с детьми вернулись в Донецк. Не выдержав жизни в тревоге и страхе, по весне снова выехали… За годы "вынужденного переселенчества" семья сменила не одну квартиру и не один город – ютились и у дальних родственников, и у чужих людей. В конце концов, осели в Днепре. В последний год снимали тесную квартирку за 5 тысяч гривен в месяц – пока были свои средства и помощь благотворителей. Оказавшись снова без жилья, Людмила и ее дочь не выдержали: решили вернуться в Донецк.

"У нас не было выхода: мы поехали, потому что остались под открытым небом", – говорит Людмила.

В Донецке она пробыла месяц. Потом забрала внука и снова приехала в Днепр. Обстановка в оккупированном городе сейчас, говорит она, еще более напряженная, чем в 2014-м.

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"Квартира не разрушена, целая, вещи на месте, потому что родственники присматривали. Но обстановка, конечно… Город обстреливается, цены баснословные, работы нет. О школе для внука мы даже не узнавали. Дочь не хочет, чтобы внук там ходил в школу. Говорит, что там все зомбированные. У меня даже с родственниками нет контакта: мы по-разному смотрим на все вещи. Я пенсионерка, если бы я была одна, я бы, может, там как-то и выживала, молчала бы. Мои соседи тоже уезжали. Несколько месяцев прожили в Киеве, но было очень дорого, и они вернулись назад. Уже приспособились", – рассказывает Людмила.

"Чужой беды не бывает"

Вернувшись в Днепр, Людмила и ее внук Даня снова оказалась без крыши над головой. Хорошо, что благотворители предложили мальчику путевку в лагерь, он сейчас на море.

Автор: radiosvoboda.org В Днепре Людмилу приютила подруга-волонтер

​Бабушку же временно приютила приятельница и волонтер Людмила Таран – в однокомнатной квартире, где она живет вместе с сыном. Сейчас женщина помогает подруге-переселенке оббивать пороги инстанций.

"Я полюбила эту семью. Мы все время думаем, как им помочь. Чужой беды не бывает. Надо стучаться во все двери. Жизнь – это проблемы, а мы должны их решить", – говорит Людмила Таран.

Они такие – не одни

В благотворительном фонде "Каритас Донецк", который помогает переселенцам, констатируют: случай Людмилы – не единственный. Руководитель отдела по связям с общественностью и привлечения ресурсов Галина Целовальниченко говорит: через несколько лет после смены места жительства вынужденные переселенцы с Донбасса переживают психологические кризисы, заставляющие их думать о возвращении на родину, а некоторых – даже возвращаться в оккупированные города. Эти люди часто живут воспоминаниями о родном крае, не зная, насколько там изменилась жизнь, и мечтают о возвращении в прошлое.

Автор: radiosvoboda.org Переселенцам, которые думают о возвращении, работают психологи благотворительных организаций

"Безусловно, у этих размышлений и поисков решения есть материальная база – это вопрос жилья, доходов и так далее, но в большой степени ядром этих проблем является психологическое состояние переселенцев и их невозможность увидеть варианты для улучшения жизни", – сказала Галина Целовальниченко.

Психологи работают с теми, кто хочет вернуться

Психолог Ирина Бородина ведет группы психологической поддержки "В поисках дома" БФ "Каритас Донецк": работает и с людьми, которые колеблются – возвращаться им назад или нет. Говорит: переселенцам очень важна поддержка местных жителей.

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"Внутренний ресурс людей, которые уехали на какое-то время, но проживают здесь уже длительный период, истощается. В состоянии надежды и неопределенности люди истощаются. Возникают психологические кризисы. Проходит 3-4 года и человек не понимает, что с ним происходит. Вроде есть работа, семья, дети, но возникает внутренний конфликт. В этом состоянии важно получить поддержку. И от людей, которые сами уже это пережили. И от днепрян, которые показывают, что принимают переселенцев и здесь им рады", – говорит психолог.

По состоянию на февраль 2018 года в Днепропетровской области зарегистрировано более 73 тысяч временно перемещенных лиц с Донбасса.

В Луцке волонтеры помогают вернуться к полноценной жизни людям после травм, инсультов, операций. Всем, у кого есть проблемы с ногами и мелкой моторикой рук. Пока не берут тяжелые случаи и маленьких детей. Лечат пациентов преподаватели-волонтеры и студенты Восточноевропейского национального университета им. Леси Украинки.