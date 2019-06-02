Переселенец создает оригинальные украшения из золота

До оккупации Александр имел собственную ювелирную мастерскую и наработанную базу клиентов. Фото: бизнес-восток

Переселенец из Донецка Александр Новак переехал в Покровск, где продолжил свою ювелирное дело, нашел клиентов и уже получил грант на расширение бизнеса.

В Донецке Александр имел собственную ювелирную мастерскую и наработанную базу клиентов, пишет dnews.dn.ua.

На новом месте ювелир заново нарабатывал репутацию. Говорит, что на это ушло немного времени, ведь клиенты увидели его работу. "Часто люди приходят с картинкой и просят воплотить ее в браслете или кольце. Стараюсь, чтобы клиент был доволен, это всегда вдохновляет творить дальше. Иногда приходят с какой-то вещью, которая очень дорога для человека, и хотят ее реставрировать или восстановить. В такие моменты хочется помочь людям в этом ", - делится переселенец.

Александр признается, что его работа - творческая, ее секреты он изучает более 15 лет, постоянно совершенствует ювелирное мастерство. За эти годы он сделал сотни колец, сережек и браслетов, как серийных, так и авторских.

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Чтобы переселенцам проголосовать на парламентских выборах, надо подать заявление о временном изменении места голосования в отдел Государственного реестра избирателей. Если избирательная система останется смешанной, то избиратели, которые будут голосовать за пределами своего избирательного округа, получат только один бюллетень - для голосования по партийным спискам. Заявление об изменении избирательного адреса можно подать до 15 июля включительно.