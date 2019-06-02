Переселенец создает оригинальные украшения из золота

 
Ексклюзивы
1/5
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Просмотров: 5265
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Просмотров: 657
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Просмотров: 3862
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
1 Просмотров: 2781
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
3 Просмотров: 2439
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
6 Просмотров: 2322
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3150
Саакашвили используют как торпеду
Саакашвили используют как торпеду
Просмотров: 1377
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 558
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
5 Просмотров: 7335
Фото
Все фото
6
7
5
6
5
Дончанка рассказала, как создает конфеты из сыра
Дончанка рассказала, как создает конфеты из сыра
Переселенка создает уникальные шелковые платки под заказ
Переселенка создает уникальные шелковые платки под заказ
Волонтеры-медики создали бесплатный центр реабилитации
Волонтеры-медики создали бесплатный центр реабилитации
Переселенка научилась делать оригинальные украшения из лент
Переселенка научилась делать оригинальные украшения из лент
Переселенка рассказала, как открыла медицинский центр в столице
Переселенка рассказала, как открыла медицинский центр в столице
Видео
Все видео
Переселенка рассказала, как зарабатывает деньги на массаже
Переселенка рассказала, как зарабатывает деньги на массаже
Переселенец открыл инкубационную станцию
Переселенец открыл инкубационную станцию
Пенсионерка подарила дом семье переселенцев
Пенсионерка подарила дом семье переселенцев
Переселенца избили, потому что не разговаривал на украинском
Переселенца избили, потому что не разговаривал на украинском
Переселенец производит 16 видов элитных сыров
Переселенец производит 16 видов элитных сыров
Интервью
1/5
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам: еколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам: еколог
Просмотров: 234
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 648
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3150
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 29971
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2331
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
01 июня 2019
Просмотров: 378
З головою і без
25 травня міський голова Києва Віталій Кличко відкрив велосипедно-пішохідний міст між Володимирською гіркою і парком "Хрещатий". Через день скляна ...
воскресенье, 02 июня 2019 04:25

Переселенец создает оригинальные украшения из золота

  Комментировать
  До оккупации Александр имел собственную ювелирную мастерскую и наработанную базу клиентов. Фото: бизнес-восток
До оккупации Александр имел собственную ювелирную мастерскую и наработанную базу клиентов. Фото: бизнес-восток

Переселенец из Донецка Александр Новак переехал в Покровск, где продолжил свою ювелирное дело, нашел клиентов и уже получил грант на расширение бизнеса.

В Донецке Александр имел собственную ювелирную мастерскую и наработанную базу клиентов, пишет dnews.dn.ua.

На новом месте ювелир заново нарабатывал репутацию. Говорит, что на это ушло немного времени, ведь клиенты увидели его работу. "Часто люди приходят с картинкой и просят воплотить ее в браслете или кольце. Стараюсь, чтобы клиент был доволен, это всегда вдохновляет творить дальше. Иногда приходят с какой-то вещью, которая очень дорога для человека, и хотят ее реставрировать или восстановить. В такие моменты хочется помочь людям в этом ", - делится переселенец.

Александр признается, что его работа - творческая, ее секреты он изучает более 15 лет, постоянно совершенствует ювелирное мастерство. За эти годы он сделал сотни колец, сережек и браслетов, как серийных, так и авторских.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Переселенка рассказала, как зарабатывает деньги на массаже

Чтобы переселенцам проголосовать на парламентских выборах, надо подать заявление о временном изменении места голосования в отдел Государственного реестра избирателей. Если избирательная система останется смешанной, то избиратели, которые будут голосовать за пределами своего избирательного округа, получат только один бюллетень - для голосования по партийным спискам. Заявление об изменении избирательного адреса можно подать до 15 июля включительно.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Переселенец создает оригинальные украшения из золота». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Букеты на головах и открытые животы: богатые британки побывали на скачках
Букеты на головах и открытые животы: богатые британки побывали на скачках
22
 Просмотров: 15957
Мокрые и счастливые: как праздновали последний звонок выпускники (ФОТО)
Мокрые и счастливые: как праздновали последний звонок выпускники (ФОТО)
15
 Просмотров: 14688
Президент принял новое кадровое решение. Затронет СБУ
Президент принял новое кадровое решение. Затронет СБУ Просмотров: 14109
Фермер рассказал, сколько должна стоить украинская клубника
Фермер рассказал, сколько должна стоить украинская клубника
7
 Просмотров: 13131
Смертельное ДТП на трассе: много погибших
Смертельное ДТП на трассе: много погибших Просмотров: 9981
Переселенцы
Переселенка рассказала, как зарабатывает деньги на массаже
Переселенка рассказала, как зарабатывает деньги на массаже
 Просмотров: 495
Дончанка рассказала, как создает конфеты из сыра
Дончанка рассказала, как создает конфеты из сыра
6
 1 Просмотров: 954
Назвали условия, при которых переселенцы смогут проголосовать на парламентских выборах
Назвали условия, при которых переселенцы смогут проголосовать на парламентских выборах Просмотров: 45
Переселенка создает уникальные шелковые платки под заказ
Переселенка создает уникальные шелковые платки под заказ
7
 Просмотров: 2502
Вместить жизнь в чемодан: переселенцы создали интерактивную инсталляцию
Вместить жизнь в чемодан: переселенцы создали интерактивную инсталляцию Просмотров: 603
Больше всего комментируют
14
Народ вам не позволит. Земля будет гореть под ногами - Парубий
8
Зеленский открестился от пророссийских заявлений бизнес-партнера
7
Зеленский: надо двигаться в ЕС и давить Россию санкциями
7
Луценко: Россия готовится к блокаде украинской ГТС
3
Нарушение Киевсоветом прав инвесторов - мощный негативный сигнал
Голосов: 1786
Голосование Прийнятные ли условия кредитования для переселенцев у 20 % годовых?
  • Так, по новым условиям можно взять кредит
  • Да, но придется во всем себе отказать
  • С такими условиями есть риск влезть в долги
  • Нет, потому что нет стабильного дохода
  • Не буду брать кредит за большой процент
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua