Дончанка рассказала, как в декрете стала программисткой

Фото: Предоставлено Анной Бондаренко

В декрете можно освоить новую профессию, которая позволит работать из дома и больше времени уделять детям. Для начала можно записаться на бесплатные курсы, где расскажут основы. Так, 35-летняя Анна Бондаренко с Харцызска Донецкой области освоила веб-программирование и сейчас создает сайты.

"До декрета, 8 лет жила в Донецке и работала в банке. Помогала корпоративным клиентам с кредитами для бизнеса. Когда начались обстрелы, вместе с мужем поехали в Мариуполь. Особенно не выбирали куда ехать, большинство коллег уже были там, - рассказывает Gazeta.ua Анна, - Взяли с собой только летние вещи. Хорошо, что не успели купить в Донецке квартиру! Уже присматривались варианты".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дончанка учит женщин самообороне

Через месяц пара решила попробовать пожить в Кривом Роге. Там были филиалы компаний, куда они перевелись работать. Однако город не понравилось. Анна была беременна первым ребенком и решили вместе с мужем вернулись в Мариуполь. Там живут и сейчас.

Автор: Предоставлено Анной Бондаренко С 20 девушек к финалу курсов пришли 8

"Я до сих пор в декрете, уже со вторым ребенком. Сейчас старшему три с половиной года, а младшему почти два годика. Однако на работу в банк выходить не хотелось, - рассказывает Анна, - В социальной сети наткнулась на объявление о наборе на бесплатные курсы веб-разработки "IT-Mom" в Мариуполе. Ни с кем не советовалась, сразу заполнила анкету. Почему-то думала, что меня не возьмут. Хотя там не было особых требований. Надо было быть мамой в декрете, даже просили свидетельство о рождении детей. Также надо было иметь базовые знания английского языка ".

Курсы проходили с марта по июнь в 2018 году. Занятия длились полтора часа вечером раз в неделю, домой задавали материал для самостоятельной работы. В начале в группе было около 20 девушек, но до финиша дошло 8.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рассказали о бренде уличной одежды, что меняет стереотипы о людях с Донбасса

"Думаю, организаторы курсов не ставили целью сделать из нас готовых специалистов, а хотели рассказать о профессии. На других курсах, куда я ходила, очень активное обучение и сложные задачи. А здесь мы начинали с самых простых вещей. Это как в школе учат буквы, потом слоги и уже после этого слова, - отмечает Анна, - До этого я не интересовалась веб-разработкой и у меня даже знакомых не было из этой сфере. Чтобы себя как-то мотивировать, читала очень много статей, историй девушек и женщин, которые входили в сферу IT. Морально очень тяжело, когда ты специалист в одной сфере, а тут ты начинаешь "с нуля", ничего не понимаешь".

Автор: Предоставлено Анной Бондаренко Анна с мужем родом из Харцызска, последние годы перед войной жили в Донецке

После обучения, обратилась к местной ИТ-компании с просьбой о стажировке. А преподавательница с курсов порекомендовала ее. Перед началом работы, Анне прислали 2 тестовые задания. Третье стало уже коммерческим, за который получила первые деньги.

"Раньше на работе приходилось вечно гнаться за показателями, работа выжимала все соки. Но так устроен частный бизнес: меньше платить и больше требовать. А в сфере веб-разработки руководство более прогрессивное, умеет мотивировать и вдохновлять, - делится Анна, - Мне ставят задачу и я сама говорю сколько мне нужно времени для ее выполнения. Но при любых семейных обстоятельств должен успеть. Работаю пока дети в саду и ночью, когда укладываю спать".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шьем белье и одежду для французских и украинских брендов - переселенец рассказал о швейный бизнесе

Сейчас Анна 7 месяцев работает фрилансером и занимается созданием сайтов на одну страницу. На самый простой сайт надо дней 5. Клиенты говорят, как должна выглядеть страница на компьютере, планшете и на телефоне, а она это делает. Такая работа стоит где-то в районе $ 100-150.

Автор: Предоставлено Анной Бондаренко Двое мальчиков родила уже в Мариуполе, сейчас в декретном отпуске

"Пока не делаю сайты, где используют базы данных. Например, где предлагают посмотреть отзывы или предлагают схожие товары. Для этого надо пройти дополнительные курсы, - отмечает Анна, - На самом деле не нужно иметь какой-то безумного математического образования или философских знаний для того, чтобы освоить эту сферу. Главное - не бросить дело и найти человека, который тебя будет поддерживать. У меня - это мой муж и мама. Они могут и с детьми поиграть, пока я работаю".

35-летняя Анна Бондаренко с Харцызска Донецкой области получила высшее образование по специальности "экономическая кибернетика". До декретного отпуска 8 лет работала в банковской сфере. Из-за военных действий в Донецке, вместе с мужем переехала жить в Мариуполь. После рождения второго ребенка пошла на бесплатные курсы "IT-Mom" и сейчас занимается созданием сайтов.

Минимальные затраты на материалы для изготовления кожаных ремешков - около 200 гривен. Этих денег хватит на несколько метров прочной нити, пару видов кожи, нож, клей и шило. Продавать готовые изделия можно через социальные сети и англоязычные сайты. Но надо быть готовым к высокой конкуренции.