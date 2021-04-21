"Вещи несли по лестнице, или выбрасывали из окна"

- Когда было тепло, Александр Никифорович постоянно сидел с бабушками на лавочке возле подъезда. Зимой часто выходил на балкон. А потом он пропал, - 32-летняя Ирина из Кривого Рога на Днепропетровщине говорит о соседе 82-летнем Александре Щербаке.

Мужчина жил на четвертом этаже.

- Заметили, что из квартиры Никифоровича цыгане выносят имущество. Живут недалеко от нашего дома, - добавляет Ирина. Фамилию просит не указывать. - Вещи несли по лестнице или просто выбрасывали из окна.

Александр Никифорович жил сам. Рассказывал, что имеет дочь и сына. Но соседи их никогда не видели.

- Нам говорили, что его забрал внук, - рассказывает Ирина. - Подумали, может, действительно какие-то родственники появились. Ромов наняли, чтобы освободили квартиру. Но потом сосед сказал, что цыгане забирают деда к себе.

Ирина обратилась в полицию.

- Приехали полицейские из нашего райотдела. Опросили соседей, - добавляет Ирина. - На следующий день прибыли сотрудники уголовного розыска. Привезли фото неопознанных тел. Один человек был похож на деда.

Искать Щербака соседям помогали журналисты. Выяснили, что 19 марта в квартире Александра Никифоровича прописался молодой человек. Имя и фамилию его не узнали.

- Выяснили, что Александр Никифорович три года пробыл в Стародобровольском психоневрологическом интернате - с 2013-го, - рассказывает журналистка 40-летняя Юлия Шевченко, которая помогала с поиском. - Туда его отдала дочь, которая живет в Киеве. Адрес не нашли, потому что она его изменила.

Полицейские выяснили номер телефона Александра Никифоровича.

- Мобильный был выключен. Патрульные поехали на сигнал. Через 15 минут сбросили фото живого и здорового Никифоровича. Его сняли на видео. На вопрос, похитили ли его, ответил "нет", - говорит Ирина. - Выяснилось, что мужчину по просьбе дочери под опеку взяли цыгане. Документально это не оформили. Переживаем за его жизнь. Думаем, не по своей воле там оказался.

Номер телефона опекуна соседи взяли. Судьбу мужчины контролируют.