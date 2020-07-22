Убийство чиновника инсценировали

В Черкассах убийство заместителя городского головы 33-летнего Юрия Ботнаря инсценировали полицейские. О спецоперации из окружения чиновника знал только его отец.

— Операцию готовили два месяца, — рассказывает Андрей Ботнарь, отец Юрия. — И заказчик, и убийца были реальные. У посредника в последний момент что-то человеческое проснулось. Он и слил полиции информацию. К нему претензий нет, потому что работает со следствием. В этой цепочке много людей. Не могу конкретно о них говорить, но они из одной команды.

По словам Ботнаря-старшего, убить его сына должен был действующий работник полиции из Черкасс. В заказе полицейские подозревают депутата Черкасского горсовета Максима Шадловского, 31 год. Его задержали на передаче части денег. Всего должен был отдать киллеру $20 тыс. — 553 тыс. грн. Якобы имел с Юрием личный конфликт за передел сфер влияния, по версии Государственного бюро расследований. Сам Ботнарь это отрицал.

- Не думаю, что Шадловский - конечный заказчик, - говорит Юрий Ботнарь. — Связываю это покушение с моей политической, служебной и антикоррупционной деятельностью.