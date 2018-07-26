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пятница, 27 июля 2018 00:50

Соцработницу подозревают в смерти подопечной
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— В прошлом году Зиновия Ильинична сделала завещание на соцработника. Переписала дом и три пая. 8 марта еще приходила на концерт, а через два месяца слегла. Смотрительница закрыла дом на замок, людей не пускала. Даже соседей, которые хотели молока принести. Думаю, сознательно издевалась над старухой, чтобы та долго не протянула, — 63-летний Николай Гринчак из села Глушковцы Ярмолинецкого района на Хмельнитчине рассказывает о Зиновии Пастернак, 67 лет.

Она умерла в районной больнице 21 июля. Односельчане считают, что женщину морила голодом и спаивала водкой соцработница 51-летняя Наталия Легкая, чтобы быстрее получить имущество по завещанию.

— 2 июля бабу забирала "скорая". Попросили, чтобы помог перенести ее в машину, — продолжает Николай Васильевич. Исполняет обязанности старосты села. — Зиновия была очень худой, со вздутым животом. Давление 60 на 20. Пролежни такие, что аж кишки повылезали. Если бы ей меняли вовремя памперсы, такого бы не было. В больнице обнаружили еще и переломы трех ребер.

Последние годы Зиновия Ильинична жила одна. Сын уехал работать за границу.

— Может, когда и выпивала рюмку. Но была работящей, — говорит местная Мария Мохонько, 67 лет. — Наталия закрыла ее от всех. Людям говорила: "Нечего тут заглядывать". За день до смерти Зиновии стало лучше. Рассказала, что Наташа приносила ей водку. А еду не давала.

— Это не первая история с соцработницей, — добавляет Мария Иосифовна. — Когда-то мой бывший сошелся с женщиной. Вместе пили, а Наталия присматривала за ними как сестра милосердия. Брала у них деньги и приносила самогон. А дрова — нет. В январе 2006-го были сильные морозы, та женщина замерзла в доме. Мужчина чудом выжил. Но когда Толика разули, пальцы в сапогах остались. Только белые косточки торчали — так отморозил. На нем даже носков не было. В больнице отрезали обе ноги. В их доме не было ни хлеба, ни крупы, ни дров. Темно и сыро.

Социальная работница Наталия Легкая живет в Глушковцах. Раз в неделю должна была приносить Зиновии Пастернак продукты, согласно договору с территориальным соццентром.

— Во внерабочее время колола ей дрова, топила, чистила снег, стирала, готовила, помогала на огороде. О завещании не просила Зиновию Ильиничну, она сама захотела. Еще и сказала мне тогда: "Как придет мое время, тебя съедят, потому что люди у нас недобрые", — рассказывает Наталия Владимировна. — Это завещание стало людям, как кость в горле. Взбунтовались против меня селом. Но доказательств никаких не имеют, только балакают. Я никого не обижаю, а Пастернак — тем более. И спиртного ей не носила. Поэтому никакого греха за собой не имею.

В начале июня Зиновия Ильинична начала жаловаться на головокружение. Не могла дойти до дверей. Сильно похудела, но в стационар отказалась лечь, — продолжает Наталия Легкая. — Сестре родной отказала, которая хотела забрать ее к себе в Тернополь. С каждым днем ей было все хуже — низкое давление, постоянна рвота. Едва упросила "скорую", чтобы забрали. И после всего ее сын опозорил меня перед телевидением. Если извинится на всю Украину — откажусь от того завещания. Потому что имею свой дом и все необходимое, чужого не нужно.

В Ярмолинецком территориальном центре соцобслуживания Наталия Легкая работает с 2002 года. За это время официальных жалоб на нее не было.

— 29 мая односельчане Зиновии Пастернак сообщили, что женщина закрыта в доме, а Легкая носит ей водку. Сразу поехала на проверку, — говорит Лариса Василик, 60 лет, директор территориального центра. — В доме было чисто, видела кое-что из продуктов. Но о завещании Наталия не говорила. А вот Пастернак рассказала. Соцработник не может принимать подарки от подопечных, по государственному стандарту. Поэтому сразу предложила Наталии уволиться. Но юристы не трактуют завещание как подарок. Из-за этого она осталась работать.

В социальном центре начали служебную проверку относительно ухода Наталии Легкой за Зиновией Пастернак.

— Вопросы завещания не трогали. Опросили людей, которые находятся на обслуживании у Наталии Владимировны. Одни хорошо отзывались, называли ее дочкой. Другие говорили, что мало помогает, — добавляет Лариса Степановна. — Будем увольнять ее за недобросовестное отношение к работе и несоответствие занимаемой должности. Есть куча законов, по которым суд может мне противоречить, но другого выхода не вижу. За это время не увидела от нее даже чувства вины.

В полиции открыли уголовное осуществление за оставление человека в опасности, что привело к смерти.

— Проводим проверку, допросили свидетелей. Думаю, дело на финишной прямой — пойдет в суд, — говорит 48-летний Юрий Краковецкий, начальник районной полиции.

Автор: Ирина БАБЕНКО
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