Шестиклассница помогла поймать вора

Во Львове 11-летняя Кристина Пона помогла полиции поймать вора. Он повалил ее на землю и забрал телефон. Затем скрылся.

- Я шла в магазин купить тортик. По дороге говорила с подружкой по телефону, - рассказывает Кристина. - Сзади ко мне подошел мужчина. Пытался выхватить из рук мобильный. Сказал: "Я знаю, где ты живешь". Просила отпустить. Но он бросил меня на землю, вырвал телефон и побежал.

Кристина пыталась догнать мужчину.

- Не успевала за ним. Бежал быстро. У меня начали болеть ноги, - говорит Кристина. - Остановилась. Неподалеку увидела женщину, попросила у нее телефон. Набрала отца, он - полицию.

Патрульные приехали за несколько минут.

- Пока их ждала, увидела, что тот вор бежит назад. Но уже в другой куртке, - говорит Кристина. - Узнала его. Как раз подъехали полицейские и задержали мужчину.

Кристина - шестиклассница. Пять лет занимается дзюдо.

- С ребенком занимаюсь с первого класса, - рассказывает тренер девочки Модест Гумецкий, 55 лет. - Она боевая, поэтому не растерялась. Когда идет борьба - производится контролируемый стресс. В нем надо быстро принимать решения.