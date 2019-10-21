Подруги разбились на подаренном авто

Утром 18 октября в зарослях между поселком Дружба и селом Струсив Теребовлянского района на Тернопольщине водители заметили автомобиль "Пежо Партнер". В салоне нашли мертвыми водителя 19-летнюю Анжелику Дзядик и пассажирку Кристину Пухальскую, 23 года.

- Анжелика не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Затем слетела в кювет и врезалась в дерево. Тела освобождали из автомобиля спасатели, - говорит Сергей Крета из областной полиции. - Следователи предполагают, что авария произошла примерно после четырех утра. Поэтому автомобиль заметили не сразу.

Обе погибшие из Теребовлянского района. Анжелика Дзядик - из села Дарахив. Заочно училась на юридическом факультете Тернопольского национального экономического университета. Была единственной дочерью у родителей. Они недавно подарили ей "Пежо".

Кристина Пухальская - из соседнего села Тютькив. С матерью работала парикмахером в Польше. Девушки учились в одной школе, дружили. Куда и почему ехали ночью - знакомые не знают.

- Анжелика хорошо училась. Веселая, общительная. После девятого класса поступила в Коропецкий военный лицей. Затем - в университет, - рассказывают в школе села Дарахив. - Кристина была стильная, модельной внешности. Стала профессиональным парикмахером, как и ее мать. Она до сих пор в Польше. Когда и почему дочь вернулась - неизвестно.

Обстоятельства и причины гибели подруг устанавливают следователи.