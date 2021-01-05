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среда, 06 января 2021 06:35

Одиннадцатиклассник спас травмированную соседку

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Во Львове 16-летний Артур Павлюк спас соседку. 69-летняя женщина убирала в квартире. Стала на лестницу и упала. Не могла подняться. Парень через стену услышал ее крики, разобрал вентиляционную решетку. Разговаривал с женщиной до приезда полиции.

- Я был с сестрой на кухне, потом ушел в спальню. Через несколько минут сестра позвала меня. Мол, за стеной кто-то кричит, - рассказывает Артур Павлюк. - Через вентиляцию спросил, что случилось. Соседка рассказала, что сильно ударилась, когда убирала. Встать не может.

Парень позвонил отцу, посоветовался с ним и вызвал полицейских. Патрульные по лестнице поднялись в квартиру женщины, зашли через окно. Потерпевшая лежала неподвижно на полу. С подозрением на перелом шейного отдела позвоночника ее забрали в больницу.

Артур - ученик 11-го класса.

- Гордимся им, - говорит 61-летняя Ирина Совик, заместитель директора Львовской школы №67. - Он хороший ребенок, добряк. Когда узнали о его поступке, купили Артуру подарок от школы. Просили, чтобы и он сказал слово. Смутился. Мол, выступать не умеет. Скромный парень.

Автор: Юлия ЯКИМОВА
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06
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