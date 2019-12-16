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вторник, 17 декабря 2019 05:46

Настоящих заказчиков не назовут

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Из заявлений полиции и прокурора в суде следует, что в течение нескольких лет реализовывался план по дестабилизации ситуации в государстве. Он предусматривал совершение десятков взрывов и убийств по всей стране. Убийство Шеремета — один из эпизодов. Потому что если это преступление рассматривать отдельно, то есть вне контекста кампании по дестабилизации, то предъявленный полицией мотив не выдержит никакой критики.

Генерировал эти акты кто-то влиятельный (человек или структура), а исполнителей подбирали среди участников боевых действий. Пожалуй, пригодился их опыт и убеждения.

Могло ли такое быть? Могло.

На фоне этой сюжетной линии, на брифинге не было представителей СБУ, но они входили в следственно-оперативную группу Генеральной прокуратуры и Национальной полиции, которая расследовала преступление. И как раз СБУ год тому назад заявляла, что у них нет реальной доказательной базы. Как минимум это означает, что у правоохранительных органов нет общей позиции. А возможно, полиция подозревает своих конкурентов по правоохранительному блоку? По крайней мере, так это выглядит после публичных заявлений. Скажем, министр внутренних дел намекнул в прямом эфире, что в деле Шеремета исчезла видеозапись с четырех главных видеокамер, а доступ к этим доказательствам имели только полиция и СБУ.

Версию с российским следом уже отвергли, хотя она длительное время была основной.

Тогда напрашивается вывод об уровне возможных заказчиков или организаторов.

Без осведомленности верхушки и правоохранительных органов такого масштаба дестабилизацию организовать не получится. Если это десятки взрывов и убийств, то такую бурную деятельность не могли не заметить силовики. Более того, если в этом принимали участие волонтеры и участники войны, то их точно контролировали спецслужбы, чтобы не вздумали снести власть после возвращения из АТО. По версии полиции, подозреваемые после убийства Шеремета не брили бороды, не выбросили свитера с орнаментом, продолжили совершать убийства и взрывы, спокойно и привычно жили в Украине, говорили по мобильному.

Этим полиция намекает, что подозреваемые были уверены в серьезном прикрытии, поэтому не волновались и не прятались? Иначе, это рассказ о сумасшедших людях. А подозреваемые такого впечатления не производят.

Если все, на что намекнула полиция, — правда, и это была генерированная где-то с верхушки кампания, — то настоящих заказчиков нам не объявят, потому что с ними будут торговаться. Назовут только, если не сторгуются.

Автор: Анна МАЛЯР, юрист-криминолог
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