Марина Меншикова повесилась в следственном изоляторе

В камере следственного изолятора Днепра охранник нашел повешенной 45-летнюю Марину Меншикову утром 26 февраля. Под арестом была от 15 января.

— Повесилась на простыне, которую зацепила за решетку дверей. Женщину пытались реанимировать, но напрасно. Была мертва, — рассказывает Юрий Маслак, 31 год, из Министерства юстиции.

Осенью 2016-го Марина Меншикова в оперном театре Днепра ударила молотком по голове ветерана АТО 45-летнего Константина Кравченко. Через год женщине вручили сообщение о подозрении. В октябре 2017-го избрали меру пресечения — домашний арест. Из дома убежала. Скрывалась у родственников в Крыму. Когда вернулась, ее задержали. Отказалась от услуг адвоката, вину не признала. Свои действия в театре назвала самообороной.

В апреле 2014 года Марина Меншикова с братом Михаилом принимала участие в штурме Днепропетровской ОГА. Собирала материальную помощь для боевиков. Женщине грозило семь лет тюрьмы.

— Две сокамерницы Меншиковой говорят, что спали. Ничего не слышали. На теле погибшей телесных повреждений не обнаружили, версию убийства не рассматриваем, — говорит Вадим Кныш из межрегионального управления по вопросам выполнения наказаний. — Заключенная не была в депрессии. Причину самоубийства не установили.

Длится служебное расследование.