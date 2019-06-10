14 торговых центров и столичную станцию метро Академгородок якобы заминировали 6 июня. Полицейские эвакуировали почти 10 тыс. человек. Работу зданий заблокировали на 3 часа. С начала года зафиксировали около 700 сообщений о якобы заложенной взрывчатке.

- Причиной телефонных минирований может быть Россия, пытается влиять на население, - говорит Богдан Петренко, 40 лет, заместитель директора Украинского института исследований экстремизма. - Украинцы не будут негативно относиться к тем, кто сообщил, но станут направлять негатив на правоохранителей. Потому это важный элемент в расшатывании стабильности в стране.

Кто еще это может быть?

- Телефонные минирования могут осуществлять конкуренты или как фактор привлечения самими объектами внимания СМИ. Например, непопулярных торговых центров. От несовершеннолетних могут быть сообщения о минировании школ, когда проходят контрольные или родительские собрания.

Звонят едва ли не 20 процентов несовершеннолетних, большинству из которых не исполнилось 16 лет. У детей не развита социальная ответственность. Еще одна категория - люди, которые хотят отомстить. Почти половина сообщений - в состоянии алкогольного опьянения.

Также есть эффект "домино" - когда люди слышат новости о минировании и пытаются повторить те же действия.

Сколько государственных средств тратят на проверку объектов?

- Трудно сосчитать. Я встречал цифру 130 тысяч гривен за одну проверку. Предпринимателям важно в определенное время открыть магазин, а их задерживают. Усложняется движение транспорта, падают продажи.

Чтобы осуществить проверку или эвакуацию, обнажаются другие участки, важные для безопасности на территории города. Это отвлекает полицию от выполнения непосредственных задач.

Как определить, откуда звонят?

- Сложно достать преступников из России. Вычислить номера телефонов украинцев не трудно. Преимущественно звонят из телефонной будки, со своего телефона или с того, что взяли у кого-то. Во многих случаях задерживают человека в тот же день.

Такие преступления расследуют оперативно. Поэтому играть в прятки и думать, что не поймают, не стоит.

Как это остановить?

- Надо с пониманием относиться к полицейским, которые пытаются защитить. Стоит ли объяснять детям, что такие поступки плохие.

Нужно работать не с самим фактом или случаями минирования, а рассказывать о задержанных и сроках заключения. Если бы такие вещи распространялись, было бы значительно меньше звонков.