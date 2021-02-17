Из-под квартиры Лилии Гончаренко вывезли шесть грузовиков мусора

- Мать, бабушка и дети живут в квартире, заваленной мусором и испражнениями собак. Тараканы кучами падают на головы, вонь. Похоже, собак убивали прямо в квартире и ели, - говорит харьковчанин 38-летний Евгений Зуб. На телефон снял условия, в которых 30-летняя Лилия Гончаренко жила с тремя детьми и матерью Лидией, 57 лет.

Их квартира - единственная на верхнем из двух этажей старого дома в центре Харькова. К ней ведет крутая узкая заваленная отходами - пластиковыми бутылками, бумагой, тряпками - лестница .

- Весной коммунальщики вывезли отсюда три КамАЗа мусора. Невозможно было пройти, - говорит соседка с первого этажа 62-летняя Евдокия.

В конце января в полицию позвонил мужчина. Услышал, как девочка из этого дома зовет на помощь.

- Со службой по делам детей мы наведались в квартиру. Оставлять детей в тех условиях было опасно, - рассказывает 46-летний Александр Сало, инспектор ювенальной превенции из областной полиции.

Первой к полицейским выбежала 11-летняя Юлия. Она не ходила в школу, не гуляла на улице. За 2-летним Даниилом и Марией, 4 года, работники правоохранительных органов вернулись через неделю.

Дома мальчик ходил в памперсе, девочка - в трусах. В квартире не нашлось для них одежды. Когда забирали фельдшеры "скорой" завернули детей в одеяло и жилетку.

- У них давно отключили воду и канализацию. Отопления тоже нет, - рассказывает соседка Евдокия. - Грелись за счет собак. Каждому по собаке - и ложились спать. У них нет отопления. Там 24 часа в сутки горела конфорка газовая. Дети постоянно голодные. Плакали, а собаки себе завывали. Так Лиля выводила собак на улицу и била, пока кровь не увидит.

В полиции открыли уголовное производство.

- За злостное невыполнение родительских обязанностей матери грозит до пяти лет тюрьмы, - говорит Александр Сало.

У Лилии - пятеро детей. Старший 13-летний сын живет с отцом - бывшим полицейским. У младшего Даниила была сестра-близнец. Умерла 5-месячной. Лилия смерть дочери отрицает. Говорит, она потерялась.

Ранее женщина с детьми и матерью жила в Киеве, Одессе. В сентябре позапрошлого года вернулись в Харьков. Старшая девочка не пошла в школу. Директор обратилась в социальные службы. Те подали в суд материалы для лишения Лилии Гончаренко родительских прав. На заседание она не является, их переносят.

- Женщины никого в квартиру не пускали. Было сложно забрать детей, - говорит 69-летняя Светлана Горбунова-Рубан, заместитель городского головы по социальным делам. - Ведут себя и выглядят взрослые прилично. Говорят вежливо. Если не видеть их квартиру, никогда не подумаешь, что у них такое творится.

К социальным службам появились вопросы у прокуратуры.

- Проверяем, имела ли место служебная халатность, - говорит пресс-секретарь областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, 32 года.

Детей отправили в больницу. Пять собак забрали волонтеры.

- Мы проверили, малыши здоровы, - рассказывает начальник областной службы по делам детей 52-летняя Ольга Шевченко. - Далее суд должен решать. После того сможем их отдать или в приемную семью или под опеку или в детский дом семейного типа.

Лилия с матерью остались в квартире. Посторонних не пускают, ни с кем не общаются. Из подъезда коммунальщики вывезли еще три грузовика мусора.

- Если женщины наведут порядок и будут заботиться о детях, то детей им могут вернуть, - говорит Светлана Горбунова-Рубан.

- Порядка у них никогда не будет, - говорит соседка. - Говорят, это неблагородное дело - убирать.