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вторник, 18 декабря 2018 00:10

Двое детей угорели в доме

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— Лена кричала страшно. Сын первый побежал, я за ним. В дом нельзя было зайти, все в густом дыму. Разбили окна, влезли и вытянули детей. Вскочили в машину и повезли их в районную больницу. По дороге звонили на "скорую", — говорит Николай Воловиш из села Доброе Баштанского района на Николаевщине.

Рассказывает о пожаре, который произошел в доме односельчанки 20-летней Елены Батаевой 12 декабря. Она на несколько минут вышла к соседке. Детей оставила одних. Когда вернулась — в доме горело кресло, было полно дыма. Двое ее детей 12-месячная Татьяна и Владимир, 2 года — угорели. 4-летнего Ярослава медики реанимировали.

— Елена хорошо заботилась о детках. Ухоженные, накормленные. Везде за ней, как горошинки, — говорит староста села 63-летняя Валентина Климик. — Детям хватило 10 минут, чтобы надышаться. Тлело кресло. Оно обшито синтетиком, был полно черного дыма. Малышню вынесли. Огонь соседи затушили снегом и водой.

Елена Батаева сирота, росла в Очаковском интернате. Детей воспитывала самостоятельно. Ее гражданский муж отбывает наказание за кражу.

— Лена оформлена как мать-одиночка, — добавляет Валентина Петровна. — О ее муже говорить не хочу — бестолковый. Сошлась с ним, когда училась в ПТУ. Купили хату. Здесь родились детки. Не знать, где они нашли спички. Видно, из любопытства зажгли кресло. Иначе загореться не могло, грубка в другой комнате. Жаль Аленку. Почернела от горя, только плачет.

4-летнего Ярослава спасают в реанимационном отделении Николаевской областной детской больницы. Его состояние стабильное Угроза жизни минула, по словам главного врача Александра Плиткина.

Окончательную причину пожара установят эксперты. Погибших детей похоронили на сельском кладбище 14 декабря.

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