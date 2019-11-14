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пятница, 15 ноября 2019 00:05

Директора Института рака отстранили от должности

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Министерство здравоохранения отстранило от исполнения обязанностей директора Национального института рака Елену Колесник, 61 год. Она не будет до декабря, пока продолжается служебная проверка. Все из-за коррупционного скандала, разгоревшегося полтора месяца назад.

Тогда стало известно, что заведующий поликлиники 51-летний Аркадий Высоцкий и химиотерапевт Александр Шепель, 53 года, требовали взятки от онкобольных. Продавали лекарства, которые государство дает бесплатно.

В заведении провели аудит. Он показал, что дорогостоящее оборудование для лечения пациентов медики не использовали, оно стояло на складе. Обнаружили недостачу 149 единиц компьютерной техники на 700 тыс. Грн.

- Я последние четыре года писала о дерибаны в институте на закупках лекарств, компьютеров, программного обеспечения. Обращалась во все правоохранительные органы, - говорит нардеп 34-летняя Александра Устинова. - Аудит показал, что в институте не работают компьютеры, потому что нет программного обеспечения. Знаете почему? Потому что в конце 2017 года в обход электронной системы госзакупок "Прозорро" провели тендеры, где якобы купили компьютеров и программного обеспечения на 10 миллионов. На самом деле его нет, значится только на бумаге.

Елена Колесник от комментариев отказывается. Настаивает: все, что говорят и пишут о ней - неправда.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая передала материалы аудита в полицию. Там открыли уголовное производство за присвоение или растрату чужого имущества. За это грозит до 12 лет тюрьмы. На время служебного расследования обязанности Елены Колесник выполнять ее заместитель Андрей Лукашенко.

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