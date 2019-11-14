Директора Института рака отстранили от должности

Министерство здравоохранения отстранило от исполнения обязанностей директора Национального института рака Елену Колесник, 61 год. Она не будет до декабря, пока продолжается служебная проверка. Все из-за коррупционного скандала, разгоревшегося полтора месяца назад.

Тогда стало известно, что заведующий поликлиники 51-летний Аркадий Высоцкий и химиотерапевт Александр Шепель, 53 года, требовали взятки от онкобольных. Продавали лекарства, которые государство дает бесплатно.

В заведении провели аудит. Он показал, что дорогостоящее оборудование для лечения пациентов медики не использовали, оно стояло на складе. Обнаружили недостачу 149 единиц компьютерной техники на 700 тыс. Грн.

- Я последние четыре года писала о дерибаны в институте на закупках лекарств, компьютеров, программного обеспечения. Обращалась во все правоохранительные органы, - говорит нардеп 34-летняя Александра Устинова. - Аудит показал, что в институте не работают компьютеры, потому что нет программного обеспечения. Знаете почему? Потому что в конце 2017 года в обход электронной системы госзакупок "Прозорро" провели тендеры, где якобы купили компьютеров и программного обеспечения на 10 миллионов. На самом деле его нет, значится только на бумаге.

Елена Колесник от комментариев отказывается. Настаивает: все, что говорят и пишут о ней - неправда.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая передала материалы аудита в полицию. Там открыли уголовное производство за присвоение или растрату чужого имущества. За это грозит до 12 лет тюрьмы. На время служебного расследования обязанности Елены Колесник выполнять ее заместитель Андрей Лукашенко.