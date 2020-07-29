Алексея Кучапина нашли мертвым в съемной квартире

25 июля в Лютеранской церкви святой Екатерины в столице прощались с 39-летним Алексеем Кучапиным. Был волонтером и основателем общественной организации "Дом милосердия", которая занимается бездомными.

16 июля Кучапин сказал жене, что поедет в Днипро по делам, и исчез. Спустя пять дней его нашли мертвым в съемной столичной квартире.

— Мужчина арендовал помещение 15 июля, — говорит Наталья Федоровская из столичной полиции. — Владелец предупредил, что на днях придет мастер устанавливать кондиционер. Однако арендатор перестал выходить на связь. Двери в квартиру были закрыты изнутри. Владелец жилья вызвал полицию.

В квартире, кроме документов и личных вещей умершего, нашли 11 таблеток белого цвета и записку. Ее прочитали на похоронах Кучапина:

"Я вырос без отца на улице и мне каждый день приходилось делать выбор между злом и добром. Чаще я выбирал зло. Надеюсь, Бог меня помилует ради Иисуса".

Окончательную причину смерти волонтера назовут после выводов экспертов. Следов насилия на теле не обнаружили, говорят в полиции.

Не все знакомые Кучапина верят в версию самоубийства. Предполагают, что волонтера убили. Он освобождал людей из трудового рабства. Помогал тем, у кого отобрали квартиру. Мол, многим был неудобен.

— Его жене только после похорон показали материалы следствия. До того видела только тело Алексея после вскрытия, — говорит фотограф 51-летний Александр Чекменев. Он работал вместе с Кучапиным почти три года. — Во время прощания пастор зачитал часть записки. На самом деле было целое письмо. Его трудно воспринимать. Ощущение, что нет начала. Кроме того, ни слова не упоминается о жене и дочке. Алексей был очень набожным человеком. Сложно представить, чтобы решился на такой шаг.

Товарищи волонтера из общественной организации "Дом милосердия" и его родственники в версии следствия не сомневаются. Говорят, почерк в предсмертной записке — Алексея. Мотив он тоже объяснил.

У Кучапина остались жена Елена и новорожденная дочь Эмма.