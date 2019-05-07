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понедельник, 13 мая 2019 00:55

Затеняющая сетка увеличивает урожай помидоров

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- Спасла свои овощи в прошлом году благодаря затеняющей сетке. Она и солнце пропускает, и растение не печет, - рассказывает Раиса Сологуб, 57 лет, из села Краснополь Чудновского района Житомирской области. - Купила со средними "окошками". Крупные пропускают слишком много света.

Натянуть сетку можно внутри теплиц или на огороде. Кроме солнца, оберегает растения от града.

Способность сетки пропускать только часть солнечного света называют процентом затенения. Если он 45%, то подходит для бахчевых культур и огурцов. Сетка со степенью 60% - капусты, баклажанов и помидоров. 70% затенения применяют для укрытия парников и теплиц снаружи.

- Проверила, что урожай помидоров и баклажанов при использовании сетки увеличился на 10 процентов. И наработалась меньше, потому что не таскала на огород ведра с водой. Растения обходились влагой, которая была в земле.

Затеняющая сетка ловит солнечный свет и рассеивает по всей грядке. Это уменьшает тепловое излучение и создает благоприятный микроклимат для растений. Урожай созревает одновременно.

Сетки из полиэтилена служат пять-семь лет, а из водоотталкивающего материала и прочной капроновой основы - 15 лет. Специальный узел плетения препятствует самораспусканию.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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