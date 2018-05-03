За лето собирают два урожая брокколи

- Соседка по даче третий год собирает большой урожай брокколи. Это - диетический продукт, полезный. Сажаю и я, - рассказывает 29-летняя Юлия Баганец из Чернигова.

- За лето можно получить два урожая. Выращивают из рассады или семян. В марте их высевают в закрытый грунт. Рассаду высаживают в конце апреля - начале мая. Соцветия брокколи созревают в июне. Тогда же можно посеять на грядку, для получения второго урожая.

Уход за растением несложный. Такой, как и у обычной белокочанной капустой. Растет на любых грунтах. Но лучше - на глинистых.

- Оптимальная для брокколи температура - от 15 до 25 градусов тепла. Но растение может выдержать и до 7 градусов мороза. Есть отличный сорт - Калабрези. Он имеет толстый початок с круглой головкой. Бывает зеленого, белого или фиолетового цвета. Соцветия этого сорта прилегают близко друг к другу. Попробуйте вырастить - не пожалеете, - говорит Юлия Романовна.