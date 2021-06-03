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пятница, 04 июня 2021 08:01

Взорвались два пассажирских поезда. Сотни погибших

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Взорвались два пассажирских поезда. Сотни погибших
Место катастрофы / The Moscow Times

4 июня 1989-го произошла крупнейшая в российской и советской истории железнодорожная катастрофа. В результате утечки газа из трубопровода при движении двух поездов под Уфой произошел взрыв природного газа. Погибли 575 человек, 181 из них - дети.

На газопроводе "Западная Сибирь-Урал-Поволжье", которой транспортировали сжиженного газобензиновых смесь, образовалась щель, длиной почти 2 м. Через протекания и особые погодные условия газ скопился в низине, в 900 м от которой проходила часть Транссибирской магистрали.

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Примерно за три часа до катастрофы приборы показали падение давления в трубопроводе. Но, вместо того, чтобы найти место протечки, персонал только увеличил подачу газа для восстановления давления. В результате, из трубы под давлением вытекла значительное количество пропана, бутана и других легковоспламеняющихся углеводородов, которые скопились в низине в виде "газового озера". Возгорание газовой смеси произошло от случайной искры или сигареты выбросили из окна поезда.

Машинисты поездов, проходивших мимо, предупреждали железнодорожного диспетчера участка, на перегоне сильная загазованность, но этому не придали значения.

4 июня в 1:15 по местному времени, в момент встречи двух пассажирских поездов прогремел мощный взрыв газа и вспыхнул гигантский пожар. В обоих поездах было 1284 пассажира. Ударной волной с путей сбросило 11 вагонов. Из них семь полностью сгорели. Остальные 27 вагонов обгорели снаружи и выгорели внутри. По официальным данным, 575 человек погибли, 623-ое стали инвалидами, получив тяжелые ожоги и телесные повреждения.

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Дата
04
июня

Взорвались два пассажирских поезда. Сотни погибших

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