Виноград Талдун переживает 27-градусный мороз

- За лето выбираю виноград, а на осень его высаживаю. Так сделал и в прошлом году, то уже в этом году радуюсь ягодам. Выбрал сорт Талдун и Леди Патриция. В обоих продолговатые ягоды, только у первого малиновые, а у второго белые, - рассказывает Виктор Осипенко, 60 лет, из города Гайворон Кировоградской области.

Оба сорта сладкие с легкой кислинкой. Ягоды по 18-20 г каждая. Не трескаются при созревании. Сорт Леди Патриция созревает за 130 дней. Гроздья весят до 1 кг. На треть тяжелее вырастают гроздья у винограда Талдун. Они относятся к неукрывным, выдерживают зимой до -27 °С. Если в регионе холоднее, то можно перестраховаться. Виноград снять с опоры, пригнуть к земле и укрыть пленкой и лапником.

- Сорт Талдун понравился не только красотой грозди, а еще и тем, что он - украинский. Вывел его запорожский селекционер Михаил Гречко. Так назвал виноград из-за сортов, из которых его создали. "Родителями" являются Талисман и Дунав. Талдун поспевает на две недели раньше, чем предшественники. За 100 дней можно срывать урожай. Также сладкий на вкус и имеет вытянутые ягодки.

Высаживает виноград до заморозков, в конце сентября. За зиму почва уплотнится, виноград хорошо примется. Лоза должна быть коричневого цвета, иметь не менее пяти корешков по 3 мм. Выкапывает яму для посадки диаметром 80 см и глубиной 60 см. Верхний плодородный слой земли засыпает на дно и смешивает с перегноем. Ставит саженец, расправляет корни и засыпает землей. Наверх - нижнюю, менее плодородную землю.

- Важно точно повторять такой порядок действий. Потому что в неправильно посаженного винограда не только задерживается рост и начало плодоношения, но и теряются заложенные сортовые характеристики. Куст дает меньше ягод и замерзает зимой.

Весной с саженца отворачивает верхний слой земли. Растение накрывает пластиковой бутылкой. Потому что бывает днем ​​тепло, а ночью еще заморозки.

- Виноград больше страдает не от вредителей, а от грибковых болезней. Его опрыскиваю несколько раз за сезон. Весной и летом. Бросаю столовую ложку нитроаммофоски в 10-литровое ведро воды. Отдельно смешиваю препарат парацельс по инструкции. Перемешиваю все в опрыскиватели и обрабатываю. Если весной не обработали лозу от клещей, в эту смесь обязательно нужно добавить препараты-акарициды. Подойдет любой, главное - из специализированного магазина. Клещи вредят лозе, так как нарушают фотосинтез листа. Тот блекнет и вянет.