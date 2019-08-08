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понедельник, 12 августа 2019 00:21

Штамбовые помидоры Ковбой не боятся фитофторы

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- Как распробовала выращивать штамбовые помидоры, остальных не сею. Занимают мало места и созревают до массового развития болезней. На кусте мало листьев, поэтому он хорошо проветривается и не поражается грибками, - рассказывает Нина Миронкевич, 57 лет, из села Родниковка Уманского района Черкасской области. - Слышала, как соседки жаловались, что в этом году на огородах все черное от фитофторы. Я с таким не мучаюсь. Уже закрыла полпогреба помидоров и еще столько же висит на кустах, созревают.

При пересадке рассада не болеет и хорошо приживается. За ней почти не надо ухаживать.

- Свекровь смеется, что это помидоры для ленивых. Потому что привыкла, что к томатам надо все лето заглядывать. А я не заморачиваюсь. Насеяла рассады, высадила ее на огород и выросли мини-деревья, усыпанные плодами. Побеги аж гнутся от помидоров, но толстый ствол выдерживает.

Первыми созрели помидоры Эверест, Киевские звезды и Ковбой. Они круглые и небольшие. Формой отличаются среднеранние томаты Челнок. От посева до созревания проходит 100-120 дней. Продолговатые плоды имеют тонкую кожицу и весят 60 г. Вдвое больше вырастают розовые плоды сорта Роза ветров. У сорта Золотой - желтые. Хорошо подходят аллергикам.

- Надо не просто выбрать стоящий сорт. Должен подходить и по климату. Мне больше подходит сорт Львиное сердце. Любит много влаги, чтобы плодам из чего наливаться. Вырастают 300-граммовые плоды. Не растрескиваются от избытка воды, но не сладкие. У кого стоят засухи, то подойдет сорт Бушмен. Даже при недостатке влаги его сильные корни высасывают из земли достаточно. Плоды не тяжелее 120 граммов. Кусты не вырастают выше полуметра, то я их и не подвязываю.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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