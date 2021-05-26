"Санекс Septix" спасет ваши выходные

Собрались на дачу в выходные, а там забилась выгребная яма? Проблемы нет, если использовать канадское биосредство "Санекс Septix". Оно поможет устранить запах и переработать отходы. Септик превратит их в жидкость, пригодную для полива газона.

Биопродукт действует при любой температуре, его можно использовать в жару и морозы. Если применять ежемесячно, то можно восстановить работу дренажной системы, перерабатывать органические отходы и избавиться от неприятных запахов органического происхождения навсегда.

Для прочистки канализационных труб следует использовать средство "Био Дрен". Если это делать регулярно, можно избежать засорения. Упаковка содержит четыре пакета. Для профилактики одного хватит на три месяца. Биопродукт вымывает жировые пробки, остатки пищи и другие органические загрязнения.

"Санекс Антизапах" позволит дышать чистым воздухом. Он эффективно устраняет запахи приготовления пищи, мусора, обуви.

Канадские биопрепараты заказывают на сайте t-klio.dp.ua. По телефону 0 (96) 413 68 45 вас проконсультируют и предложат оптимальный биопродукт.