Орех Идеал родит гроздьями

— Лет восемь тому назад решил заложить ореховый сад, чтобы на пенсии иметь дополнительный доход. Купил 300 саженцев грецкого ореха Идеал. Он скороплодный. Родит гроздьями уже на второй год. У обычного при куче по несколько плодов и первые появляются на восьмой год. А у Идеала в одной "связке" их может быть до 12, - говорит 40-летний Виталий Ищенко из Томаковки Никопольского района Днепропетровской области.

Сорт Идеал вывел украинский селекционер Иван Кочерженко. Плоды среднего размера, весят до 13 г. Имеют тонкую скорлупу. Легко раскалываются, ядро вынимается целым.

- Выдерживает до 30 градусов мороза, — продолжает Виталий Ищенко. - Хорошо приживается. Вырастает не выше 5,5 метра. Имеет высокую урожайность. Гроздьями будет родить дерево, которое на 100 процентов переняло генетику Идеала. Таким будет при прививке. А выращенное из сеянца - не так часто. Хотя обычно перенимают не менее 60 процентов свойств сорта. Плодоносят не гроздьями, а как обычный орех, но с признаками Идеала.

Четыре года выращивает саженцы из орехов.

- Плоды на посадку закупаю с 25-летних деревьев, некоторые использую уже со своих. Отбираю самые крупные. Орехи в скорлупе сажаю осенью на глубину 6-8 сантиметров. Весной прорастают. Саженцы продаю через год-два. Сажать их лучше осенью. Потому что для растения это стресс. Плюс нарушается корень, и на его восстановление требуется влага. Ее хватает зимой - от дождя и снега.

Посаженное осенью дерево раньше распустится весной. Обрезать верхушку не надо. Расстояние между орехами должно быть не менее 5 м. Потому что имеют широкую и мощную корневую систему, большую крону. Не стоит сажать вблизи зданий. В первые годы нуждаются в обильном поливе - по 40-50 литров три-четыре раза за вегетационный период. К почве, солнцу или тени неприхотливы.

- Цвет выбрасывает позже других сортов. Это защищает от заморозков, - добавляет Виталий Ищенко. - Поэтому у идеала сохраняется больше всего завязи. Если зацветает в первый год, цветы надо сорвать. Чтобы дерево отдавало силы на укоренение, крону, листья. На второй-третий год можно собрать 40 орехов. Мои первые деревья родят по 15 килограммов.

Стоимость однолетнего саженца составляет 65 грн, 2-летнего — 100 грн.

— Саженцы ореха Идеал продают и по 500 гривен. Это привитые. Они имеют 100 процентов генетики Идеала, но живут не более 25 лет. Выращенное из сеянца с гроздьями случается редко, но будет радовать плодами более 100 лет.