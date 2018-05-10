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Огурцы Китайское чудо вырастают до полуметра

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- Два года искала идеальный сорт огурцов на салат - и наконец нашла. Правда, они не ранние, за которыми все гоняются, а поздние. Созревают, когда у всех на огородах одни желтяки лежат, - рассказывает Любовь Гавриленко, 49 лет, из города Долинска Кировоградской области. - Сорт огурцов - Китайское чудо. Называю их "крокодильчиками". Они вырастают длиной 40-50 сантиметров, с мелкими семенами и без горечи. На кусте цветут только "женские" соцветия. Мужских - пустоцветов - нет.

Сорт - позднеспелый, созревает через 60-70 дней после посадки. Тогда же созревают и огурцы Хруст. С виду обычные. Плоды вырастают не длиннее 8 см. Имеют колючки и немаленькие семечки. Однако кожура не горчит.

Выбирает солнечное место, где четыре года не росли огурцы. Они дают неплохой урожай рядом с салатом, луком, чесноком, свеклой, редисом, укропом и подсолнечником. Хорошо, если ранее на этом участке была белокочанная и цветная капуста. Только бы не тыквы и помидоры.

- Если на огороде тяжелый глинистый грунт, нужно перекопать его с компостом, навозом или торфом. Это взрыхлит землю, к корням будет лучше доходить воздух.

Семена перед посевом калибрую - отделяет пустые. Для этого сухие семена заливает в стакане холодной водой на 30 мин. Берет только опустившиеся на дно семена. Всплывшие выбрасывает, потому что они не прорастут.

Всхожесть семян повышает стимулятором роста. Замачивают в растворе четыре-пять капель на 100 миллилитров воды и оставляет на ночь.

Утром делает ямки на расстоянии 40 см между кустами и 1 м между рядами. В лунку бросает одну-две семечки на глубину 3 см. Поливает и сразу накрывает бутылкой. Всходят через неделю.

- Рассада не выращиваю. Это надо время с ней заниматься. Весной некогда оглянуться - не то, что по несколько раз пересаживать растения. Огурцы поздние, поэтому созревают вовремя.

С южной стороны советует посадить ряд кукурузы. Она будет защищать огурцы от солнца.

- Кукуруза для них - натуральный стимулятор роста. Ее стебли создают легкую тень, еще и служат опорой. Побеги огурцов плетутся по кукурузным стеблям, как лианы. Чтобы не напала мучнистая росла, перед первым цветением опрыскивает их сывороткой снизу листа.

Когда растения начинают разрастаться, возле них делает шпалеры. Вбивает в землю по три кола высотой не менее 2 м. К ним горизонтально привязывает капроновый шнур или проволоку в три-четыре ряда, через каждые 30 см.

- Летом все надо поливать, а в жару колодец пересыхает. Приходится выбирать, чему вода нужнее. Есть два периода в развитии огурцов - когда обильный полив необходим и когда он нежелателен.

Влага необходима, когда активно растут побеги и листья. При появлении первых бутонов полив сокращает. Так будет образовываться больше женских цветков. Возобновляет при завязывании плодов.

В период плодоношения огурцы удобряет. На 1 кв. м грядки берет 20 г мочевины или аммиачной селитры, 40 г суперфосфата и 20 г сернокислого калия.

- Огурцы любят частый сбор урожая. Чем чаще срывать плоды, тем быстрее они будут нарастать. Большие тянут соки из растения. Тогда молодая завязь образуется медленнее.

Автор: Катерина РОМАНЧУК
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