Облепиха Красавица дает 13 килограммов плодов

— Облепиха — беспроигрышная ягода. Но, чтобы был урожай, возле нее надо походить. Прежде всего — удобрить, — рассказывает Кирилл Тарасюк, 40 лет, из города Бобринец Кировоградской области. — Иначе ягоды хотя и завяжутся, но опадут. Это признак дефицита калия. Пополняю его запасы опрыскиванием.

Смешивает по 2 ст. л. суперфосфата в гранулах и смеси универсал-микро. Добавляет 1 ст. л. сернокислого калия и заливает удобрение 10 л воды. Или берет по 10 г мочевины и борной кислоты. Растворяет это в 10 л воды.

— Делал такие процедуры в саду прошлым летом. И все удалось. Хотя еще дело и в стоящем сорте. У меня это облепиха Наран. С одного куста можно собрать до 10 килограммов плодов. Оранжево-красный сорт Красавица созревает на неделю позже, но дает 13 килограммов плодов. Имеет легкую кислинку.

Высаживает так, чтобы между тремя женскими кустами рос один мужской. Расстояние между саженцами должно быть 2 м. Пол растения определяет по почкам. У мужской они в два раза крупнее женских и покрыты пятью-шестью чешуями. Женские почки длинные и чешуй вдвое меньше.