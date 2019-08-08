Облепиха Красавица дает 13 килограммов плодов

 
Ексклюзивы
1/5
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 738
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Просмотров: 1422
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
1 Просмотров: 2925
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 2124
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 4806
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 14319
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
Просмотров: 15795
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 837
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2988
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 3627
Фото
Все фото
2
2
2
7
1
Фермерам объяснили, как вносить минеральные удобрения
Фермерам объяснили, как вносить минеральные удобрения
Выращенные по биодинамической технологии продукты вкуснее
Выращенные по биодинамической технологии продукты вкуснее
Семена фасуют в герметичные пакеты с прозрачным окошком
Семена фасуют в герметичные пакеты с прозрачным окошком
Посевной календарь на 2015 год
Посевной календарь на 2015 год
Кукурузу собирают в течение пяти дней
Кукурузу собирают в течение пяти дней
Интервью
1/5
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4412
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 4050
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 837
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7731
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1053
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
11 августа 2019
Просмотров: 594
Паша-прикордонник
Половина мого села на Волині ви­їхала на заробітки. Додому повертаються, коли закінчується віза, когось хоронять чи женять. У червні Шевчуки ...
понедельник, 12 августа 2019 05:05

Облепиха Красавица дает 13 килограммов плодов

  Комментировать

— Облепиха — беспроигрышная ягода. Но, чтобы был урожай, возле нее надо походить. Прежде всего — удобрить, — рассказывает Кирилл Тарасюк, 40 лет, из города Бобринец Кировоградской области. — Иначе ягоды хотя и завяжутся, но опадут. Это признак дефицита калия. Пополняю его запасы опрыскиванием.

Смешивает по 2 ст. л. суперфосфата в гранулах и смеси универсал-микро. Добавляет 1 ст. л. сернокислого калия и заливает удобрение 10 л воды. Или берет по 10 г мочевины и борной кислоты. Растворяет это в 10 л воды.

— Делал такие процедуры в саду прошлым летом. И все удалось. Хотя еще дело и в стоящем сорте. У меня это облепиха Наран. С одного куста можно собрать до 10 килограммов плодов. Оранжево-красный сорт Красавица созревает на неделю позже, но дает 13 килограммов плодов. Имеет легкую кислинку.

Высаживает так, чтобы между тремя женскими кустами рос один мужской. Расстояние между саженцами должно быть 2 м. Пол растения определяет по почкам. У мужской они в два раза крупнее женских и покрыты пятью-шестью чешуями. Женские почки длинные и чешуй вдвое меньше.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Облепиха Красавица дает 13 килограммов плодов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Сексуальность зашкаливает: как выглядит самая красивая гольфистка мира
Сексуальность зашкаливает: как выглядит самая красивая гольфистка мира
10
 1 Просмотров: 93501
Какой маникюр сделать в августе
Какой маникюр сделать в августе
16
 Просмотров: 21663
&quot;Мать 2 детей с идеальной фигурой&quot; - Оля Полякова ошеломила сеть сексуальной фотосессией в микро-бикини
"Мать 2 детей с идеальной фигурой" - Оля Полякова ошеломила сеть сексуальной фотосессией в микро-бикини
6
 Просмотров: 18666
Босяком на дороге - Савченко выложила в сеть новые фото в изумрудном платье
Босяком на дороге - Савченко выложила в сеть новые фото в изумрудном платье Просмотров: 11871
Пальто на голе тело и невероятная растяжка: Тейлор Свифт украсила обложку Vogue
Пальто на голе тело и невероятная растяжка: Тейлор Свифт украсила обложку Vogue
8
 Просмотров: 8469
Сад-огород
Грибок на крыжовнике исчезает от табака
Грибок на крыжовнике исчезает от табака
Штамбовые помидоры Ковбой не боятся фитофторы
Штамбовые помидоры Ковбой не боятся фитофторы Просмотров: 27
Яровой чеснок хранят в золе
Яровой чеснок хранят в золе Просмотров: 18
Штамбовые розы обрезают трижды в год
Штамбовые розы обрезают трижды в год Просмотров: 279
В Украине вывели розовый виноград без косточек
В Украине вывели розовый виноград без косточек Просмотров: 243
Больше всего комментируют
22
Оргкомитет Марша защитников обиделся из-за Дня Независимости
20
50 человек только в Петербурге - очередные задержания на протестах в России
4
Трамп заговорил проо Зеленского
3
На полигоне в РФ могла взорваться ракета с ядерной установкой - Reuters
2
Джемилев прокомментировал слова Эрдогана о Крыме
Голосов: 1063
Голосование Какой футбольный топ-чемпионат для вас - приоритет?
  • 1) Англия
  • 2) Испания
  • 3) Италия
  • 4) Германия
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua