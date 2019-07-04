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понедельник, 08 июля 2019 00:40

Наперстянка цветет на второй год

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- В июле приходит пора наперстянки. Похожа на медовые гроздья, которые привлекают пчел со всей округи, - рассказывает Надежда Губская, 58 лет, из села Олешин под Хмельницким. - Люблю это растение за неприхотливость. Сколько воды ему не дай, столько достаточно. Если забыла накрыть осенью, так перезимовали.

У растения лепестки срослись и скрутились в трубочки. Этим напоминают собранные в соцветия колокольчики. Растут на стебле высотой 1-1,5 м. Цветет с весны до конца августа, следующим летом после посева. Бывают фиолетовые, розовые, белые и желтые.

- Цветки наперстянки устроены так, что пыльца осыпается на собирающихся в них насекомых. Затем пчелы, мухи, осы и шмели переносят ее на другие цветы. Так их опыляют.

После цветения образуются коробочки с мелкими семенами. В 1 г содержится до 10 тыс. семян. Собирать их легко, но не получится сделать за раз. Созревают неравномерно.

- У наперстянки семена не надо заблаговременно готовить стратификациями или промораживанием. Разве что можно замочить на сутки перед посевом. От этого всходы проклюнуться дружно.

Семена сеют в ряды и присыпают тонким слоем песка или торфа.

Наперстянка хорошо растет на солнечных участках и в затененном месте. Главное не сажать ее под деревьями. В приствольных кругах дольше держится влага, и цветок может вымокнуть. Также осенью опавшие листья мешают растению.

Через месяц после посева удобряет наперстянку аммиачной селитрой. Разводит ее 10 г в 10 л воды из расчета на 1 кв. м.

- К вредителям это растение стойкое, кроме тли. От нее опрыскивает препаратами Биотлин или Антитлин. Тянуть с обработкой опасно, потому что тля переносит вирусные заболевания. Придется вырезать весь участок наперстянки и сжечь. По-другому нечисть не остановить.

Из гибридов наперстянки глоксиниеподибной выращивает сорт Ширли, у которого пятнистые, изнутри розовые, пурпурные или кремовые большие цветы. Имеет также миксы Эксцельсиор и Пелорик со стеблями высотой 180 см, на которых цветки растут по спирали. Пурпурная наперстянка Розовое шампанское. Ниже предыдущих - высота 120 см. Однако имеет большие колокольчики.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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