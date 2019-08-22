Муравьев выгоняют содой

- От муравьев нет спаса. Окутывают город и точат его весью подряд. Приступила к борьбе с ними, - рассказывает Елена Данилюк, 51 год, из села Большая Снитинка Фастовского района Киевской области.

- Залила две столовые ложки соды 1,5 литрами кипятка. Когда сода растворилась, сделала палкой яму в муравейнике и вылила смесь. Полила уксусом и засыпала землей, чтобы не доходил воздуха. Сода контактирует с кислотой насекомых и уничтожает их на месте.

Также смешивает по 1 ст. л. сахара и борной кислоты. Заливает 2 ст. л. горячей воды и перемешивает. Для приманки добавляет по 1 ч. ч. ванилина, меда или сахарной пудры. Яд разливает в капроновые крышки для банок. Ставит вблизи муравейников. За три дня вредители дохнут.