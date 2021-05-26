Террористы захватили заложников

Техас стал первым независимым государством, принятой в состав США как равноправный член союза. Фото: https: //unsplash.com

В американском штате Техас военную группировку "Республика Техас" 27 мая 1997-го захватило двух заложников. На следующий день их освободили спецназовцы.

В конце 1866-го техасский конгресс отверг идею соглашения с Мексикой и высказался за присоединение к США. Техас является первым независимым государством, принятой в состав США как равноправный член союза. Однако внутри штата постоянно действуют движения и группировки за независимость. Организация "Республика Техас" боролась за независимость Техаса. Штат не признает существование "Республики" и ее органов.

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Руководителем организации стал Ричард Макларен. Члены организации взяли двух заложников в городке Форт-Дэвис чтобы достичь своих целей. В городке Форт-Дэвис находились от 90 до 150 человек. Они не имеют отношения к сепаратистам, но через полицейской блокады попали в положение заложников.

Терористы пставилы властям условие - независимость от США штата Техас. Целый день шли переговоры. Заложников освободили. Руководители группы Ричард Макларен и Роберт Отто приговорены к 99 и 50 годам заключения.

26 марта 1945-го закончилась битва между войсками Японской империи и США за контроль над островом Иводзима. Стала первой военной операцией США на территории Японии.