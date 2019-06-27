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суббота, 29 июня 2019 23:28

Оторванные от цивилизации: показали впечатляющую подборку уединенных домов
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Вестманнаэйар, Исландия
Фото: bigpicture.ru
Остров Уруп, Россия
Россия
Исландия
Тролланес, Фарерские острова

Постоянный шум, толпы людей и потоки машин вокруг — все это неотъемлемые атрибуты современной жизни. Рано или поздно желание отдохнуть от них появляется у каждого. В такие моменты возникает потребность в уединении и восстановлении связи с природой.

Подборку невероятных домов, которые идеально подходят для отдыха от суеты современной жизни, подал bigpicture.

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На пустынном берегу моря построили уединенную избушку, в которой можно отдохнуть от городской суеты. Место под строительство выбрали на склоне холма. Это дало возможность защитить дом от ветров. Чтобы обеспечить устойчивость конструкции, поместили ее на бетонные опоры.

bigpicture.ru
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