Оторванные от цивилизации: показали впечатляющую подборку уединенных домов

Фото: bigpicture.ru

Постоянный шум, толпы людей и потоки машин вокруг — все это неотъемлемые атрибуты современной жизни. Рано или поздно желание отдохнуть от них появляется у каждого. В такие моменты возникает потребность в уединении и восстановлении связи с природой.

Подборку невероятных домов, которые идеально подходят для отдыха от суеты современной жизни, подал bigpicture.

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На пустынном берегу моря построили уединенную избушку, в которой можно отдохнуть от городской суеты. Место под строительство выбрали на склоне холма. Это дало возможность защитить дом от ветров. Чтобы обеспечить устойчивость конструкции, поместили ее на бетонные опоры.