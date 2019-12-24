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понедельник, 30 декабря 2019 07:55

Морозник цветет всю зиму

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42-летняя Неля Чижевская из райцентра Компаниевка Кировоградской области три года выращивает морозник. Имеет 20 сортов. Цветет в январе-феврале, не боится морозов и снега.

- Мой цветник каждую зиму напоминал пустырь. Стояли голые мальвы и укутанные розы, - вспоминает Неля Чижевская. - Чтобы был живее, посадила морозник. Его называют морозником или розой Христа. Единственное растение, цветущее всю зиму. Когда выпадает снега по пояс, кусты разворачиваю. Так цветок пробивается из-под земли.

Первый морозник - красного цвета - заказала по почте. Лучше всего переносит морозы. Растет до 35 см, имеет пурпурные цветы диаметром 5-7 см.

- Через несколько лет у меня появился морозник восточный, имеющий цветы от белых до бордовых и фиолетовых. Есть сорт Поттерз Уилл - с белыми цветами, Прекокс - с розовыми, Блю Анемон - с пастельными. Гибридный сорт Виолетта - с пушистыми белыми цветами с розовыми прожилками. У Чемерис Квин оф зе Найт они темно-пурпурные с желтыми тычинками.

Морозник можно срезать для букетов.

- Чтобы не было резкого перепада температуры, цветы ставлю сначала на веранде, - говорит Неля Чижевская. - Через 2 часа переношу в дом.

Весной сеет семена морозника в горшки. Рассаживает растения на расстоянии 40 см. Этого хватит, чтобы кусты разрослись.

- Лучше морозник разместить под высокими деревьями. Зимой или ранней весной, когда цветет, ему хватит солнца. А летом листья деревьев спрячут от жары, будут давать тень и прохладу.

Морозник не выдерживает недостатка влаги - летом его следует обильно поливать. Во время цветения не требует подпитки. Достаточно подсыпать весной и летом пепла.

- Трудно поймать момент созревания семян. Часто они выстреливают в воздух. Иногда коробочки внезапно лопаются, осыпаются на землю. Поэтому еще в июне заматываю цветок в кусок марли. В этом платке семена застревают. Потом их просушиваю.

Морозник можно размножить делением куста. 5-летние растения весной после цветения выкапывают. Разделяют на две-три части и сажают.

Если на кусте появляются улитки и объедают листья, поблизости ставит пластиковую миску с пивом. Оно привлекает вредителей. От тли обрабатывает инсектицидами - антитлином или биотлином.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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Дата
30
декабря

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