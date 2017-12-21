Мини-трактор заказывают по телефону

- На двух огородах выращиваю овощи, кукурузу и подсолнечник. Много лет землю обрабатывал мотоблоком. Когда гостил у родственника под Киевом, он дал попробовать копать картошку мини-трактором. Это небо и земля по сравнению с мотоблоком. Я тоже захотел такой, - рассказывает 61-летний Владимир Бондарь из города Могилев-Подольский Винницкой области.

Приехал домой и принялся собирать деньги.

- Продал мотоблок и двое свиней, - вспоминает. - В газете увидел объявление магазина техники и позвонил. Мне рассказали, что могу купить за свои деньги. Я все записал и несколько дней думал. Еще раз позвонил уточнить по поводу доставки и надо ли мне ехать за ним. Оказалось, что трактор бесплатно могут привезти домой. Я согласился.

Рассчитался за мини-трактор дома. Перед тем поездил, познакомился с комплектацией.

- Он выглядел даже лучше, чем я представлял, - говорит Владимир Бондарь. - В комплекте фреза. Остальное оборудование осталось от мотоблока. Я им зарабатывал больше, чем моя пенсия, но было тяжело. На мини-тракторе заработки тоже хорошие, но нагрузка минимальная. Даже зимой, не простаивает. Кому-то дрова привезти, кому-то - снег отгрести. Имею постоянный доход.

Подробную информацию можно узнать в магазине фирмы общества "Азимут" по адресу: г. Винница, ул. Брацлавская (Островского), 69, тел.: 0 (67) 431 08 34.