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вторник, 24 июля 2018 05:31

Клубника Кабрилло дает три килограмма ягод с куста

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— В этом году раздобыл не клубнику, а чудо, - рассказывает 52-летний Максим Гресько из села Карвиновка Романовского района Житомирской области. - Сорт называется Кабрилло, американский. Не могу нарадоваться.

О сорте узнал в интернете. Его особенности обсуждали садовники.

- Рассаду едва нашел, - продолжает мужчина. - Ее мало, люди делятся неохотно. У нас в селе все живут за счет продаж клубники, но такого сорта ни у кого не было. Заказал в интернете. Повезло, что саженцы доехали живые, не подсохли.

Кабрилло - ремонтантный сорт клубники. Родит с весны до первых заморозков. За год дает два урожая. Первый в июне, второй - в августе.

- Сейчас я жду второго, - говорит Максим Гресько. - Первый, говорят, только разминка. Проверю.

У ремонтантной клубники ягоды формируются на всех побегах: на старших и тех, которые выросли с начала сезона.

- До этого выращивал сорта Мурано и Капри, - говорит Максим Гресько. - Дают неплохой урожай, но капризные. Только забыл полить или удобрить - ягоды мельчают. А с Кабрилло нет никакой мороки.

С одного куста клубники сорта Кабрилло собирают почти 3 кг ягод. Плоды напоминают пирамидку - вытянутые с острым носиком.

- Ягоды - одна в одну. Хоть на выставку вези. Правильная форма, не покрученные, как американский сорт Хоней.

Максим Гресько советует пересаживать клубнику в августе, когда спадет жара. Так растение успеет укорениться до холодов. Хорошие предшественники для клубники горчица, морковь, петрушка, сельдерей, рожь и пшеница.

- Если была картошка или помидоры, ягоду поразит фитофтора, - объясняет садовник. - Не родит после капусты - та вытягивает из земли все питательные вещества. После люцерны на клубнику может напасть жук-долгоносик, который выедает цвет.

Бывает, что саженцы готовы, а некуда высадить. Тогда корешки обворачиваю мокрой тряпкой и целлофаном. Внутрь кладу влажные опилки или землю. Держу в погребе.

Перед высадкой корень замачиваю на два часа в препарате Антихрущ. Он защищает землянику от вредителей. Обрабатываю весь участок, чтобы майские жуки не потыкались.

Ряды клубники делает на расстоянии 50 см. Ямки для кустов - глубиной 10 см через 30-40 см. В каждую кладет 1 ст. л. золы. Первую неделю рассаду поливает ежедневно.

Для профилактики грибковых болезней обрабатывает препаратом Хорус. Разводит 3 г в 10 л воды. Этого раствора хватает для обработки одной сотки земли.

Перед цветением удобряет клубнику раствором куриного помета. Разводит его одну часть в 20 частях воды. На куст нужно 1 л жидкости.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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Дата
24
июля

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