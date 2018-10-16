Камелии для цветения нужен холод

— Камелию называю тихой бунтаркой. Если не создать ей специальные условия, упорно не будет цвести. А это ведь такая красота! Цветы подобны розам. По десять сантиметров в диаметре, — рассказывает Татьяна Удод, 39 лет из города Чигирин Черкасской области.

— Камелия — идеальный цветок для спальни. Она не только снимает напряжение и расслабляет перед сном. Своим легким ароматом способствует интимной жизни, — говорит Эльвира Миколюк, 31 год, столичный флорист. — Одни садоводы от него в восторге, потому что растение хорошо растет без ухода, а другие жалуются, что сбрасывает бутоны или засыхает. Мало кто знает, что камелии нужен холод зимой. Тогда и глаз будет радовать пышным цветом. Это может быть застекленная утепленная веранда или лоджия, где температура держится 12 градусов.

Ранние сорта японской камелии зацветают в декабре, а поздние — в марте. Бывают белые, красные или розовые. Цветут почти три недели.

— Чтобы бутоны были большие, нужно оставлять на побеге только два. Остальное срывать. Иначе растению не хватит сил на развитие бутонов и они опадут.

Камелия любит солнце. В тени бутоны не закладываются. Свет должен быть ярким, но рассеянным.

— У растения нежные корни, поэтому его пересаживают раз в два года. Лучше всего — в начале зимы, в период отдыха. Тогда корни не повредятся и хорошо приживутся. Активно растет камелия в апреле и в июле. Если пересадить в этой фазе, растение перестанет расти, или вообще пропадет.

Во время пересадки прищипывает кончики побегов. Так растение будет пышнее.

— Немалую роль для цветения играет грунт. Он должен быть кислым. Его можно купить готовый с пометкой "для азалий". Подходит и для камелий. Или приготовить самому. В торф, добавить песок или измельченную кору хвойных деревьев, хвойную или лиственную землю и перлит. Именно такой состав смеси поможет корням хорошо впитывать влагу, но не задерживать ее надолго.

Камелии должно хватать влаги. Как в земле, так и в воздухе. Полезно поставить горшок в поддон с водой и опрыскивать мягкой, отстоянной водой. Не должно попадать на цветки.

— Такие поливы нужны не только летом, но и зимой. В прохладе грунт может легко закиснуть. Тогда камелия пересохнет и сбросит листья.

Подпитывает растение в начале весны минеральными удобрениями. Для этого в 10 л воды разводят 20-25 г азофоски или аммиачной селитры. В отличие от других растений, древесная зола для камелии вредна.