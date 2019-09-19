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понедельник, 23 сентября 2019 07:05

К зиме персики готовят с середины сентября

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— Персики давно перестали быть экзотикой. Растут как на юге Украины, так и на севере. Их хорошо сажать осенью, — рассказывает Нина Токаренко, 57 лет, из села Шпендовка Кагарлыкского района Киевской области.

Покупает саженцы канадской селекции. Такие деревья болеют меньше, чем молдавские. Должны быть в возрасте одного года, они лучше приживаются. Выбирает тихое солнечное место без сквозняков. Копает яму размером 50х50 см. Кладет перепревший перегной или компост. Хорошее органическое удобрение - речной ил. Засыпает землей на 3-4 см, чтобы корешки саженца к нему не прикасались. Ставит в яму саженец. Разводит полстакана золы в литре воды. Размешивает и выливает в яму. Ждет, когда осядет. Наливает ведро воды. И только тогда засыпает землей. Если сделать это сразу, почва утрамбуется и вода при поливе растечется.

- Приживление персика еще зависит от того, на каком он растет подвое. Для северных районов подходит жердели — дикий абрикос, для южных — миндаль.

Привитые персики устойчивы к мучнистой росе и хорошо переносят морозы. Они среднеспелые, что идеально для областей, где лето бывает прохладное и зимы лютые. Все эти сорта плодоносят на третий год после посадки.

— Персики любят частую обрезку не только весной. Немного укорачиваю ветки летом и в начале осени. Все побеги с середины обрезаю. Из трех-четырех основных ветвей формирую крону, подобную чаше. Все, что из них растет внутрь, вырезаю. Иначе растение постепенно одичает. За весну и лето на персике появляется много лишних побегов.

К зиме дерево готовит с середины сентября. Обрезает высохшие, старые и слабые ветви. Там часто зимуют грибки, бактерии и личинки вредителей. Перезимовав они весной атакуют дерево.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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Дата
23
сентября

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