Хозяйство "Перемога" семь лет выращивает твердую пшеницу

- На наших полях есть пшеница, зерном которой можно любоваться часами. Зерно дурум, то есть твердой пшеницы, - рассказывает Николай Малиенко, руководитель сельскохозяйственного общества "Перемога". - В зависимости от сорта, имеет различные оттенки: желтые, красные, бордовые. Основное назначение такой пшеницы - производство круп и семелы для макарон.

В Украине зарегистрированы и выращивают более трех десятков сортов яровой и озимой твердой пшеницы. Их урожайность колеблется от 40 до 90 ц/га. Ежегодно государство собирает 30 тыс. т твердой пшеницы. Однако отечественные переработчики из нее чаще изготавливают крупы, чем макароны. В последнее время относительно твердых сортов пшеницы наметились положительные сдвиги. Возможности дальнейшего улучшения качества макаронных изделий из мягких сортов окончательно иссякли, поэтому следующий шаг - массовый переход на сырье из твердых сортов пшеницы.

- Наши аграрии готовы выращивать твердую пшеницу в больших масштабах, - говорит. - Но для этого нужно работать над внедрением этой культуры, искать рынки сбыта для нее.

Хозяйство "Перемога" семь лет выращивает сорта твердой пшеницы. Урожайность превышает 50 ц/га.

- Технология выращивания имеет определенные особенности. Нужен хороший предшественник - многолетние травы, бобовые, гречка. Под основную обработку осенью вносим туки из расчета запланированной урожайности. Вспашку проводим не позднее октября. Семена твердой пшеницы должны быть не ниже второй репродукции.

За месяц до посева зерно обрабатывают системным протравителем, чтобы защитить от болезней и вредителей. Стоит добавить стимуляторы роста, которые содержат микроэлементы и аминокислоты. Препарат Медакс Топ позволяет увеличить урожай на 12 ц/га.

- Твердую яровую пшеницу сеем сразу, как только это позволяет поле, - добавляет Малиенко. - засевают на минимально допустимую глубину - 2,5-3 сантиметра. Обязательно сразу после посева прикатывают кольчато-зубовыми катками.

Следует тщательно ухаживать за посевыами: защищать от сорняков, бороться с вредителями и различными болезнями.

- Собирать твердую пшеницу начинаем при влажности зерна 14-15%, чтобы уменьшить его травмирование, - говорит аграрий. - Летом это сжатые сроки - два-три дня, потому что дальше зерно пересохнет и будет биться при обмолоте. Важно, чтобы зерно твердой пшеницы не смешалось с мягкой во время уборки. Есть заказчики, которые в текущем сезоне готовы покупать зерно твердой пшеницы по ценам, на 40 процентов дороже, чем пшеницу второго класса.

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СООО "Перемога", Киевская обл., Фастовский р-н, с. Малополовецкое