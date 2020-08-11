Цвет церциса напоминает акацию

- Посадила церцис канадский. У нас он хорошо прижился, потому что климат похож на канадский. Дерево все усыпано розовым цветом и ветвей не видно. Засадила ним весь цветник перед домом, - рассказывает 51-летняя Галина Супрун из села Виктория Пырятинского района Полтавской области.

Это морозостойкое декоративное растение еще называют багрянник, или Иудино дерево. Розовые цветы напоминают гроздья акации, растущие даже на стволе из трещин. Дерево отцветает в июне. Осенью листья становятся багровыми.

- Еще есть церцис европейский, но он подходит для южных областей. Там теплее. Не так пышно цветет, как канадский.

В посадочную яму бросает компост и расправляет корни саженца. Засыпает почвой, не углубляя корневую шейку.

- Церцис можно сажать и летом. Но купить саженцы в контейнере и пересадить в яму вместе с комом земли. Обязательно замульчировать скошенной травой. Тогда корни не высохнут. Это дерево не переносит пересадку. Глубоко врастает в почву и при выкапывании повреждаются корни. Тогда растение засохнет. Но благодаря глубоким корням багрянник можно нечасто поливать. Он сам получает из земли необходимое. Главное, чтобы возле дерева росли хвойные.

Первые три года церцис растет медленно. На четвертый год набирает разгон и постепенно достигает 1,5 м. Устойчив к заболеваниям и вредителям. Поэтому ухода почти не требует.

- Саженцы церциса заготавливаю сама. Осенью режу черенки с двухлетних побегов. На них должно быть не менее трех почек. Черенки прикапываю наклонно, чтобы в почву углубились на 15 сантиметров. До морозов пускают корни. Есть еще весеннее размножение. Выкапываю вокруг куста канавки и в них кладу молодые побеги. Присыпаю землей и жду появления зелени. Затем их надо отрезать от взрослого куста и посадить на постоянное место.